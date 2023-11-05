مران الزمالك.. ثلاثي الأبيض ينتظرون قرار الإدارة

ينتظر ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وهما أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي قرار مجلس إدارة برئاسة حسين لبيب، والذي سيعُقد اليوم الأحد.

وكشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك عن إخطار الثلاثي، بعدم المشاركة في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت صباح اليوم الأحد، استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي كأس مصر.

وأضاف مدير الكرة أنه تم اخطار اللاعبين بعدم المشاركة في المران انتظارا لقرار إدارة الزمالك خلال اجتماع المجلس المقرر له مساء اليوم بشأن الثلاثي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء، في المواجهة التي يستضيفها ملعب القاهرة الدولي لهذا الموسم 2023/2024.