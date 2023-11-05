الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رباعي الزمالك يخوض تدريبات تأهيلية

الزمالك
الزمالك

أدى رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مصطفى شلبي وسيف الجزيري ومحمد عبد الغني وعمر جابر تدريبات تأهيلية وعلاجية في صالة الجيمانيزيوم على هامش مران اليوم الأحد استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في نصف نهائي كأس مصر. 

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بيلينجهام يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة رايو فاييكانو

ويعاني الرباعي  من إصابات مختلفة ويسعى الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيزهم للعودة للمشاركة في التدريبات في أقرب وقت ممكن. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.‏

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مواجهة قوية أمام نظيره بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر في السابعة من مساء الأربعاء المقبل، والتي يتوقع أن تشهد إثارة ومتعة كبيرة.

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