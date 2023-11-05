وزير النقل: تصنيع عربة القلاب لأول مرة في مصر

أكد قبل قليل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه لأول مرة في مصر يتم تصنيع عربة قلاب لنقل الطفلة والرمال لإخلاء الطريق أثناء التفريغ.

وأكد وزير النقل أن النسخة الخامسة من معرض النقل الذكي هذا العام تضم عربة نقل غلال حيث يتم التوسع فيها من الموانئ إلى الصوامع بواسطة السكك الحديدية بما لها من قلة تكاليف وأمان، كما يضم عربة القطار الكهربائي الخفيف المصنع في شركة “افيك” الصينية.

وأكد الوزير خلال كلمته في افتتاح الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا (توطين صناعة وسائل النقل في مصر)، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2023، أن القطار الكهربائي يعمل في خط العاصمة من محطة عدلي منصور إلى العاصمة الإدارية، وأنه من المخطط تجميعه في مصر لنكمل المرحلة الثالثة لتصل إلى المدينة الرياضية العالمية جنوب طريق السخنة والعاشر من رمضان شمالًا، ثم تصنيعه في مصر لتنفيذ أي خطوط مستقبلية جديدة وذلك بالاتفاق مع الشركة الصينية.