بيلينجهام يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة رايو فاييكانو

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو ملعب "سانتياجو برنابيو" حيث يلتقي فريق ريال مدريدمع نظيره رايو فاييكانو، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الدوري الإسباني "الليجا".

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة رايو فاييكانو

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

الدفاع: كارفاخال، ألابا، روديجر، فيران جارسيا.

الوسط: كامافينجا، كروس، فالفيردي، بيلينجهام.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، خوسيلو.

موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD1، ويعلق على المباراة علي محمد علي.

قائمة ريال مدريد لمباراة رايو فاليكانو

وكان كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد أعلن قائمة فريقه لمباراة رايو فاليكانو وجاءت على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا - أندري لونين - بينييرو.

في خط الدفاع: داني كارفاخال - دافيد ألابا - ناتشو فيرنانديز - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - أنطونيو روديجير.

في خط الوسط: جود بيلينجهام - توني كروس - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أردا جولير - نيكو باز.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو - خوسيلو - براهيم دياز.