تفاصيل إحالة شاب هتك عرض صغير للجنايات

أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية، اليوم الأحد، شاب متهم بإستدراج طفل وهتك عرضه بالقوة للمحاكمة الجنائية.

واستمعت النيابة إلى أقوال والد المجني عليه والذي أكد أنه أثناء عودته من العمل أخبرته ابنته أن هناك شاب استدرج شقيقها لمنزله بهدف القراءة وتعدى عليه بالقوة ولم يرحم صرخاته ولا استغاثاته، وعقب ذلك حضر ابني وأخبره أن المتهم طلب منه قراءة كلام بالإنجليزي وأثناء وقوفه على الباب شده بالداخل واحتجزه في الطابق الأرضي حتى سمع الجيران وفتحوا الباب بالقوة وأنقذوه.

وأضاف والد الطفل أبنى قالي: "يابابا فيه واحد في الدور الارضي قالي تعالي اقرا دي انت بتعرف انجليزي قالتله أه راح قاله تعالي راح شدني بالعافية وضربني وفضلت أصوت وأعيط راجل والراجل ده قلع بنطلونه وعملي حاجات وحشة".

وكشف أمر الإحالة أن المتهم هتك عرض طفل بالقوة والتهديد بأن حسر ملابسه، حيث مارس معه علاقة آثمة دون رضاه، واعتدى على مواطن عفته، وكان ذلك حال كون الطفل لم يبلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية؛ وذلك لإرضاء رغبته وشهوته ونفسه المريضة، مستغلا براءة الطفل وعدم إدراكه لما يحدث.