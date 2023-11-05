تحطم 3 سيارات بسبب سقوط بلكونة في الإسكندرية

سقطت بلكونة عقار منطقة بحرى بوسط الإسكندرية، أسفرت عن تهشم 3 سيارات دون وقوع إصابات، تحرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجرى إزالة السيارات من الطريق وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما قام الحى بإزالة الأجزاء الخطرة من العقار لمنع تضرر المواطنين من سقوط أجزاء أخرى من العقار.

وفي سياق منفصل أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 15 عامًا، لاتهامه بخطف طالب والاعتداء عليه تحت تهديد السلاح داخل أحد المنازل المهجورة في مدينة السلام.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه استقر في يقين المحكمة واطمأن إلى وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهم أ . ع غلبت عليه شهواته وسيطرت عليه نزواته الشاذة مما زين له شيطانه وضاقت عليه الأرض بما رحبت فما وجد سبيلا لإشباع رغبته الجن.سية من المجنى عليه الطالب بالصف الثالث الاعدادي ذو الخامسة عشر عاما من عمره، والذى قام المتهم بخطفه بطريق التحايل والاكراه من الطريق العام بتاريخ 1 يونيو 2023.

وأضافت الحيثيات، أن المتهم قام باستدراج المجني عليه إلى أحد الأبنية المهجورة تحت الانشاء بمساكن في مدينة السلام، وعند محاولة رفضه لذلك قام بإشهار سلاح أبيض مطواه مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكن بتلك الوسيلة من اقتياده إلى احد العقارات غير المأهولة بالسكان وتعدى عليه بالضرب محدثا إصابته.

وكشف تقرير الطب الشرعى أن الإصابات الموصوفة بالمجني عليه في الرأس وأسفل العين اليسرى هي إصابات رضية تحدث من المصادمة الرضية بأجسام راضاه أيا كان نوعها والاصابات المثبتة بالعضد الايسر هي سحجات احتكاكية تحدث من الاحتكاك بجسم خشنه أيا كان نوعها.