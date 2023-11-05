محافظ أسيوط يوجه رؤساء المراكز بتقديم الدعم والتيسيرات لحملة 100يوم صحة

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتقديم كامل الدعم والتيسيرات لحملة 100 يوم صحة للكشف الطبي على المواطنين بالمجان من أجل خدمة المواطن وذلك في إطار خطة الدولة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئس الجمهورية ورؤية مصر 2030 لتقديم الخدمات الصحية بالمجان للمواطنين في أماكن التجمعات والمراكز والأحياء وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة.

وأكد المحافظ أن هذه المبادرة من المبادرات الصحية الرائدة التي تسعى إلى التوسع في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة والمقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين للوصول لمجتمع خالي من الأمراض عن طريق الكشف على الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وسوء التغذية والباطنة والعظام وتطعيمات فيروس "C" وتقديم خدمات تنظيم الأسرة ودعم صحة المرأة لافتًا إلى أن الدولة تسعى جاهدة لتقديم الخدمات الطبية لأكبر عدد ممكن من المواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار اللواء عصام سعد إلى صرورة تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لإنجاح فعاليات هذه الحملة التى تقدم خدماتها من خلال 200 فرقة طبية ثابتة ومتنقلة بمختلف مدن ومراكز المحافظة مؤكداً مسؤولية الجميع تجاه المبادرة لدورها الفعال في الحفاظ على صحة المواطنين وتوفير الخدمات الطبية لهم بالمجان مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة الصحة لتنظيم القوافل الطبية بالقرى والنجوع وخاصة المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوصيل الخدمات الصحية والعلاجية المتنوعة لأهلنا في المناطق المحرومة والنائية مطالبًا رؤساء مجالس المدن والجهات ذات الصلة بالتنسيق مع مسئولي مديرية الصحة لوضع الخطط المشتركة وتوفير مقرات للحملة بالوحدات المحلية.

وفي هذا السياق استقبلت الوحدة المحلية بالكوم الأحمر التابعة لمركز البداري فعاليات حملة 100 يوم صحة والتي تنفذ من خلال حملات طرق الابواب واستهداف الأسر بالقرى والنجوع لتقديم خدمات 11 مبادرة رئاسية في قطاع الصحة بالمجان للمواطنين وتشمل المبادرة "خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة" مثل (السكرى، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، الاعتلال الكلوي)، وكذلك خدمات "العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل".