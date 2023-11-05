مركز شباب بني وشاح يشارك في برنامج "ريحانة " بسوهاج

شارك مركز شباب بني وشاح التابع لإدارة شباب المراغة شمال محافظة سوهاج في فاعليات البرنامج القيادي "ريحانة" بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج وذلك تحت رعاية قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب .

يأتي تنفيذ البرنامج من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء - الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، بالوزارة وبالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بسوهاج "إدارة الطلائع ".

وقالت الدكتورة إيمان سلامة عضو المجلس القومي للمرأة بالمحافظة والأستاذة بكلية طب جامعة سوهاج أنه يجب إعداد نماذج وكوادر للمرأة الناجحة في المجالات المختلفة وتوعية الفتيات بكل حقوقها سواءً في التعليم أو الرعاية الصحية والاجتماعية والحقوق القانونية وإعلاء قيمة القيادة النسائية في بناء المجتمع والتوعية بأهمية التغذية السليمة وأهمية الرياضة في حياتهن والتي تمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع والتعرف على أفضل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجههن.



جدير بالذكر أن برنامج "ريحانة" يهدف إلى تشجيع الفتيات على المشاركة المجتمعية في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتكثيف مختلف المشروعات والبرامج المرتكزة على تمكين النشء والشباب والفتيات في شتى المجالات كما يهدف البرنامج إلى توعية الفتيات بكافة حقوقهن وصقل مهاراتهن وتعزيز قدراتهن للتعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع وتوعية الفتيات بكافة حقوقهن .



وأكد الدكتور هاني سعيد مدير إدارة الطلائع بالمديرية على أنه لابد من تسليط الضوء على النماذج الناجحة من النساء داخل المجتمع وتأثيرهن في شتى المجالات القيادية والحقوق القانونية وريادة الأعمال وفن الإتيكيت والمشاركة المجتمعية والتوعية بمخاطر ختان الإناث والزواج المبكر.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج إلى أهمية البرنامج القيادي لتمكين وزيادة وعي الفتيات "ريحانة" ودوره في توعية الفتيات وصقل مهاراتهن وتعزيز قدراتهن للتعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع ومعرفتهمن بحقوقهن متمنيًا لهم دوام التقدم والنجاح.



وأوضح يسري كفافي وكيل المديرية للشباب أن أهمية البرنامج تتمحور في تسليط الضوء على النماذج الناجحة من النساء وتأثيرهن في شتى المجالات وذلك في إطار توجه وزارة الشباب والرياضة نحو تكثيف البرامج والمشروعات المخصصة للفتيات بهدف تنمية وصقل مهاراتهن وتشجيعهن على المشاركة المجتمعية.