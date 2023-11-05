نوفمبر بين أجواء صيفية وشتوية.. وتحذيرات عاجلة من الأرصاد

يشهد شهر نوفمبر الحالي تقلب لحالة الطقس بين ساعات النهار والليل، فضلًا عن تباين لدرجات الحرارة بين المحافظات وبعضها، واختلاف آخر لحالة الطقس على مدار الشهر الخريفي الجاري.

في هذا السياق أعلن هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود اليوم الأحد طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد الشمالية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء والصعيد.

ظواهر جوية

وكشفت الأرصاد عن وجود شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانًا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على بعض المناطق.

وحذرت الهيئة من وجود نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين.

أمطار خفيفة إلى رعدية

من جهة أخرى نوهت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وسيناء ومدن القناة، تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

كما أوضحت الأرصاد في بيان عن حالة البحر المتوسط، حيث تكون معتدل، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.25 إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

تحذير بشأن الشبورة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية سائقي السيارات بالقيادة بتأنٍ تام، وأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات المرور، حتى تنقشع الشبورة التي تبدأ من ساعات الليل المتأخر، ثم تختفي مع السطوع الكامل لأشعة الشمس.