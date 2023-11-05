الأحد 05 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الشبورة المائية

الشبورة المائية
الشبورة المائية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة المؤثرة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتي تصل لحد الضباب والتي تقل معها مستوى الرؤية الأفقية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، لذلك على سائقي المركبات توخي الحذر واتباع كافة تعليمات المرور.

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تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

الشبورة المائية 

وتعد الشبورة المائية إحدى أخطر الظواهر الجوية المؤثرة على حركة السير في الطرق، وأيضًا في حركة الملاحتين الجوية والبحرية، إذ تعمل على تقليل مستوى الرؤية الأفقية، ما قد يؤدي إلى وقوع الحوادث.

أسباب تكون الشبورة المائية 

وتتكون الشبورة المائية من سحاب منخفض قريب من سطح الأرض، ويأتي نتيجة تكاثف بخار الماء قرب سطح الأرض، ووجود الغبار والدخان والشوائب المختلفة في الجو يساعد على تكوينها لتحدث في ساعات الليل المتأخرة أو في الصباح الباكر.

كما تتكون الشبورة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة والهدوء النسبي للرياح وانخفاض حرارة السطح ووجود مرتفع جوي. 

نصائح لتفادي الشبورة المائية 

القيادة بحذر على الطرق تجنبًا للحوادث.

إضاءة الكشافات الأمامية والخلفية.

وجود مسافة بين كل سيارة وأخرى.

فى حال استحالة القيادة يفضل التوقف عن القيادة والانتظار بجانب الطريق مع الاستمرار فى إضاءة الكشافات الأمامية والخلفية.

الفرق بين الشبورة والضباب

الضباب يكون مستوى الرؤية الأفقية أقل من ١٠٠٠ متر.

الشبورة المائية يكون مستوى الرؤية الأفقية يكون ١٠٠٠ متر أو أكثر.

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