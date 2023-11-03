تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

تشهد البلاد حالة من الاستقرار في الاحوال الجوية خلال هذه الفترة على الرغم من أننا في فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة السريعة على كافة أنحاء البلاد.

طقس مائل للحرارة حتى الاربعاء المقبل



ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للارصاد الجوية، فإن الطقس السائد مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية حار على جنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره حتى الاربعاء المقبل.

سقوط أمطار وشبورة مائية



وأوضحت، أن أن هناك سقوط للامطار قد تكون خفيفة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق من أقصى جنوب الصعيد قد تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة، فضًلا عن الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء والتي تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

حالة البحرين

وتابعت، سيكون البحر المتوسط خفيفًا، بارتفاع أمواج يتراوح بين 0.5 إلى 1.25 متر، باتجاه رياح جنوبية غربية، فيما سيكون البحر الأحمر خفيفًا إلى معتدلًا، وارتفاع الأمواج بين 1 لـ 1.75 متر، باتجاه رياح شمالية غربية.



درجات الحرارة



وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة الكبرى: العظمى 30، الصغرى 22.

الإسكندرية: العظمى 29، الصغرى 19.

مطروح: العظمى 27، الصغرى 19.

السلوم: العظمى 30، الصغرى 18.

أبو سمبل: العظمى 35، الصغرى 24.

الوادي الجديد: العظمى 33، الصغرى 20.

الأقصر: العظمى 34، الصغرى 24.

