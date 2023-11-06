بيت ثقافة المنيرة بالوادي الجديد ينظم ورشة فنون تشكيلية بالتلوين على الفخار

ضمن خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد.

نفّذ أطفال بيت ثقافة المنيرة ورشة فنون تشكيلية خاصة بالتلوين على الفخار حيث يتزايد الاهتمام بتعلم الفنون التشكيلية واكتشاف المهارات الفنية لدى الأطفال من خلال الأنشطة الثقافية المنوعة. ومن بين هذه الأنشطة، على المستوى الثقافي والفني في الوقت الحالي وقد أشرفت علي الورشة سعاد محمد

تهدف هذه الورشة إلى تنمية مهارات الأطفال في فن التشكيل والتعبير الفني، بالإضافة إلى تعزيز الابداع والتفكير الإبداعي لديهم. تم تنظيم هذه الورشة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة التي يترأسها السيد عمرو البسيوني، وتنفيذها برئاسة الكاتب محمد نبيل بإشراف فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة السيدة ابتسام عبدالمريد.

تأتي هذه الورشة كجزء من سلسلة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة في القطاع الثقافي وسط الصعيد، وتعكس التزام الهيئة بتعزيز الثقافة والفن لدى الشباب. تم تنظيم الورشة في فرع ثقافة الوادي الجديد، بهدف تمكين الأطفال من تعلم فن التشكيل وتجربة العمل اليدوي المبدع.

وتأتي أهمية هذه الورشة من أنها تعطي الأطفال فرصة للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم من خلال الفن، وتعزز خيالهم الإبداعي وتطور مهاراتهم الفنية. كما تمكن الأطفال من تجربة عملية التشكيل على الفخار، وتطبيق تقنيات الرسم والتلوين لتحويل الأشكال المجردة إلى قطع فنية جميلة.

تضمنت الورشة تقديم بعض المفاهيم الأساسية في فن التشكيل وتعليم الأطفال التقنيات الأساسية للتلوين على الفخار. حصل الأطفال على الأدوات الضرورية والألوان المناسبة للحصول على نتائج جمالية، وتمكنوا من تجسيد أفكارهم وابتكار تصاميم فنية فريدة.

في نهاية الورشة، أبدع الأطفال قطع فنية مذهلة تعكس مواهبهم واستعراض مهاراتهم الفنية. كما تمت مشاركة أعمالهم الفنية في معرض خاص بهم لإبراز مواهبهم والتعبير عن إبداعاتهم أمام الآخرين.

تعتبر ورشة الفنون التشكيلية للتلوين على الفخار في بيت ثقافة المنيرة إحدى الأنشطة الملهمة والمهمة التي تركز على تطوير المهارات الفنية للأطفال وتعزيز قدرتهم على التعبير الإبداعي. ومن خلال مثل هذه الأنشطة، يمكن أن يستمتع الأطفال بتجربة جديدة وممتعة في عالم الفن والتشكيل.

جانب من ورشة الفنون التشكيلية بالوادي الجديد

جانب من ورشة الفنون التشكيلية بالوادي الجديد

جانب من ورشة الفنون التشكيلية بالوادي الجديد