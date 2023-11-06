مكتبة الطفل والشباب بباريس تنظم محاضرة عن "انتصارات اكتوبر المجيدة"

ضمن خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد. نظمت مكتبة الطفل والشباب بباريس محاضرة ثقافية عن "انتصارات اكتوبر المجيدة" حاضرتها محمد جبريل

تناولت المحاضرة الثقافية العديد من الجوانب المهمة للانتصارات المجيدة التي حققتها مصر في حرب أكتوبر عام 1973. قدم محمد جبريل، المحاضر البارع والمتخصص في التاريخ الحديث، نظرة شاملة وعميقة لمفهوم النصر ودوره في تغيير مجرى التاريخ.

بدأ جبريل المحاضرة بتسليط الضوء على الخلفية التاريخية للحرب، من الاحتلال الإسرائيلي لسيناء في حرب عام 1967، والتأثير الكبير الذي تركه هذا الاحتلال على المجتمع المصري. تحدث عن الجهود التي بذلتها مصر لاستعادة سيناء وكسر سيطرة إسرائيل على المنطقة.

قدم جبريل نظرة على الاستعدادات العسكرية التي قامت بها مصر والتي أدت في النهاية إلى تحقيق النصر في أكتوبر 1973. شرح تكتيكات المواجهة واستخدام التكنولوجيا والمعدات الحديثة من قبل المصريين في الحرب. كما تناول دور المصريين العاديين وشجاعتهم في الميدان وكيف تلاحموا ووحدوا صفوفهم لمواجهة العدو.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش جبريل تأثير الانتصار في الحرب على الحكومة والشعب المصري. تحدث عن تغير الوعي الوطني والثقة في القدرة على الانتصار وتحقيق الاستقلال. أشار أيضًا إلى التأثير الإقليمي والدولي للانتصار، وكيف أثبتت مصر للعالم أجمع قوتها واستعدادها للدفاع عن سيادة أراضيها.

اختتمت المحاضرة بأسئلة واستفسارات من الحضور، حيث تم مناقشة العديد من الجوانب الأخرى المرتبطة بالحرب وتأثيرها على مصر والمنطقة بشكل عام. تلقى جبريل إشادة كبيرة على معرفته العميقة بالموضوع وقدرته على تقديم المعلومات بشكل مفصل وشيق.

إن تنظيم المكتبة الثقافية لهذه المحاضرة الثقافية عن "انتصارات اكتوبر المجيدة" يعكس التزام الهيئة العامة لقصور الثقافة بتعزيز الوعي الثقافي والتاريخي للشباب. يأمل المنظمون في أن تلعب هذه المحاضرة دورًا في إلهام الأجيال الشابة بروح الوطنية والالتزام بحماية سيادة البلاد وتحقيق التقدم والازدهار.

جانب من المحاضرة الثقافية

جانب من المحاضرة الثقافية