بيت ثقافة ناصر الثورة بالداخلة ينظم ورشة حكي لمناقشة كتاب "الوقت والتوقيت"

في إطار خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، ناقش بيت ثقافة ناصر الثورة في ندوة قائمة على كتاب بعنوان "الوقت والتوقيت" للكاتب عبدالسميع سالم الهواري.

تم عقد الندوة في فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد، بالتعاون مع فرع وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل. حظيت الندوة بحضور صفية محمد، التي ناقشت الكتاب في بيت ثقافة ناصر الثورة، وعدد كبير من المهتمين بالأدب والثقافة.

تم تسليط الضوء في الندوة على مضمون الكتاب الذي يعالج موضوع الوقت وأهميته في حياة الإنسان وتحديداً في مجتمع ناصر الثورة. استعرض الهواري في كتابه فكرة تأثير الوقت على حياة الفرد وكيفية استغلاله بشكل فعال ومنتج.

قدمت صفية محمد تحليلًا شاملاً لمضمون الكتاب ونقاشته بالتفصيل. استعرضت نقاط القوة في الكتاب وأبرزت الأفكار التي تطرق إليها الهواري بشكل مميز. تحدثت عن الأمثلة التي قدمها الهواري في الكتاب وعن كيفية تطبيقها في الحياة العملية.

كما تناولت صفية محمد بعض النقاط التي يمكن تحسينها في الكتاب، مع اقتراح بعض الأفكار التي يمكن إضافتها لمزيد من التنوع والغنى.

تفاعل الجمهور بشكل إيجابي مع الندوة، حيث أبدى الحضور إعجابهم بالفكرة المطروحة في الكتاب وقيمة المحتوى الثقافي الذي قدمه الهواري. وأشادوا بدور بيت ثقافة ناصر الثورة في تنظيم هذه الندوات وإثراء الحياة الثقافية في المنطقة.

بعد انتهاء النقاش، تم تنظيم جلسة توقيع للكتاب، حيث قام الهواري بتسليم نسخ من الكتاب والتوقيع عليها للحضور، مما أدى إلى تعزيز التواصل المباشر بين الكاتب والقراء.

تأتي هذه النشاطات ضمن استراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة في تعزيز الحوار الثقافي والفني وتحفيز القراءة والنقاش والتفكير النقدي بين الجمهور. وتعكس أيضًا التزام الهيئة بتعزيز الحياة الثقافية في المناطق النائية وإتاحة الفرصة للجميع للاستفادة من نشاطاتها المتنوعة.

جانب من ورشة حكي بالوادي الجديد

جانب من ورشة حكي بالوادي الجديد