"احتفال بلدنا بالعيد القومى" محاضرة ببيت ثقافة صنعاء بالوادي الجديد

ضمن خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد نظم بيت ثقافة صنعاء بمحافظة الوادي الجديد محاضرة ثقافية بعنوان "احتفال بلدنا بالعيد القومى" حاضرها راضى احمد والتي تهدف إلى الاحتفال بالعيد القومي وتعزيز الانتماء الوطني بين الشباب والمجتمع المحلي.

شارك راضي أحمد خلال المحاضرة معلومات ثقافية وتاريخية حول العيد القومي وأهمية الاحتفال به. تطرق إلى مجموعة متنوعة من المواضيع المتعلقة بالقوة الوطنية والوحدة الوطنية وأهمية الانتماء إلى وطننا الحبيب.

تحدث راضي أحمد عن أهمية القيم الوطنية مثل الولاء والانتماء والانفتاح والتعاضد، ودعا الجمهور إلى العمل معًا لبناء مجتمع متحضر قائم على القيم المشتركة.

تفاعل الحضور بشكل إيجابي مع المواضيع المطروحة في المحاضرة، وطرح العديد من الأسئلة والأفكار. قدم راضي أحمد إجابات شافية ووضح تفاصيل تلك الأفكار مما أثر ايجاباً على الحضور وشجعهم على المشاركة والتفكير في القضايا الوطنية.

تأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة في مختلف المحافظات المصرية. تهدف هذه الفعاليات إلى تنمية الوعي الثقافي والتربوي وتعزيز روح المواطنة والانتماء الوطني بين الشباب والمجتمع. تعكس هذه المبادرات دور الهيئة في دعم الثقافة والفنون وتعزيز الهوية الوطنية.

بدورها، أعربت ابتسام عبدالمريد، رئيس فرع ثقافة الوادي الجديد، عن سعادتها بنجاح المحاضرة وتفاعل الحضور معها. أكدت على أهمية تنظيم هذه الفعاليات الثقافية ودورها في بناء مجتمع منفتح ومتحضر يُحتفى بقيم الوطنية.

في النهاية، يتطلع الجمهور والمجتمع المحلي للمزيد من الفعاليات الثقافية والتربوية والتي تهدف إلى تعزيز الوعي الوطني وتعميق المحبة والانتماء لوطننا العزيز.

جانب من المحاضرة الثقافية

جانب من المحاضرة الثقافية

جانب من المحاضرة الثقافية