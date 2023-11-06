اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية العادية لنادى أسيوط الرياضى

أعلنت اللجنه المشرفة على الجمعية العمومية المنعقدة في نادي أسيوط الرياضي لمناقشة الميزانية والحساب الختامى وباقى بنود جدول الأعمال المعلن وفق الإجراءات القانونية الصحيحة

برئاسة المستشار حسن محمد عبد الجواد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وبحضور الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط وأحمد السويفى وكيل المديرية للرياضة وأعضاء اللجنة الفرعية

حيث اكتمل النصاب القانوني بحضور759 عضو من إجمالي 3207 من لهم حق الحضور وبذلك يكون إنعقاد الجمعية صحيحا وفقا للوائح المنظمة للجمعيات العمومية للأندية.

الجدير بالذكر أن العملية الإنتخابية بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحا وانتهت عملية التصويت في تمام السابعة مساءا

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بإنعقاد الجمعيات العمومية للأندية طبقا للائحة النظام الاساسى للأندية الرياضية وتحت إشراف الدكتور علاء جاد وكيل الوزارة ،ومتابعة أحمد السويفى وكيل المديرية للرياضة

جانب من الجمعية العمومية العادية بنادى أسيوط الرياضي

جانب من الجمعية العمومية العادية بنادى أسيوط الرياضي