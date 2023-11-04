الهلال الأحمر المصري: 8 آلاف مساعدات وصلت قطاع غزة.. 60% من مصر

أكد الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لـ الهلال الأحمر المصري،أن هناك 8000 ألف من المساعدات الإنسانية وصلت قطاع غزة، موضحًا أن نسبة مصر منها أكثر من 60%، مشددًا على أن 50% من هذه المساعدات هي مواد غذائية و25% منها مستلزمات طبية و25% مواد إغاثية ومياه.

المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وشدد على أنه يصل إليهم عدد كبير من المساعدات من الشركات المصرية والشعب المصري لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، مشددًا على أنه وصل إلى مصر 26 دولة ومنظمة الدولية لم يصل إلا 2000 طن، موضحًا أن هذه المساعدات جاء جوًا

وأشار إلى أنه لابد أن تنظر المؤسسات الدولية بنظره مختلفة بأن غزة منطقة تحت حصار وتتعرض لانتهاكات على كافة المستويات، كما أن المنشآت الصحية تتعرض للقصف الإسرائيلي يوميًا، موضحًا أن ما أتى من الدول والمؤسسات الدولية لا يكفي.

وأوضح أن هناك تحسن في دخول المساعدات من الجانب المصري إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، مشددًا على أن هناك ارتفاع في عدد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة، كما أن الأمور في حالة من الإيجابية، متابعًا: “الأولوية لدى سكان وشعب غزة الآن المواد الغذائية والمستهلكات الطبية والمياه”، منوهًا بأن الحياة في قطاع غزة متوقفه تمامًا.