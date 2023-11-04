"راحة بالك وقاية وشفاء" ندوة تثقيفية بكلية الصيدلة جامعة أسيوط .. غدا

ينظم قسم العقاقير بكلية الصيدلة جامعة أسيوط بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووحدة الخدمات التكنولوجية بالكلية ندوة بعنوان "راحة بالك وقاية وشفاء" بقاعة الاحتفالات مبنى (ب) بالدور الأرضي وذلك غدا يوم الأحد الموافق ٥ نوفمبر الجاري الساعة الحادية عشر صباحا ويحاضر فيهـا الدكتور أحمد عبد الرحمن على إبراهيم "أستاذ متفرغ بقسم العقاقير وعميد كلية الصيدلة سابقا"

تهدف الندوة إلى توعية الحضور بأهمية الصيدلة والعقاقير في الوقاية والعلاج، حيث يتم استعراض الأمور المتعلقة بالراحة النفسية والوقاية من الأمراض وأدوات التشخيص والعلاج الحديثة.

سيقدم المحاضر خلال الندوة معلومات قيمة ومفيدة حول أهمية الصيدلة والعقاقير في تحسين جودة الحياة والحفاظ على الصحة. سيتم خلال الندوة تسليط الضوء على أحدث الأبحاث والتطورات في مجال صناعة الأدوية وتكنولوجيا المختبرات الصيدلانية.

يعد قسم العقاقير بكلية الصيدلة جامعة أسيوط واحدًا من الأقسام المهمة التي تعمل على تأهيل وتدريب الصيادلة الجدد على التعامل مع الأدوية وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى. تُنظم الكلية بشكل دوري مثل هذه الندوات والفعاليات بهدف توعية وتثقيف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمهتمين بمجال الصيدلة.