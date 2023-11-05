جامعة أسيوط تفتتح عيادة تيبس العضلات بمستشفى جراحة المخ والأعصاب الأحد

تشهد مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط افتتاح عيادة تيبس العضلات يوم الاحد 12 نوفمبر الجاري وتأتي هذه العيادة كإضافة قوية للمستشفى، حيث تستهدف تقديم الرعاية الطبية المتخصصة لمرضى تيبس العضلات.

تيبس العضلات

تيبس العضلات حالة نادرة ومعقدة تتسبب في تقلص العضلات وصعوبة في تحريكها بشكل طبيعي. وعادة ما تشمل الأعراض الألم في العضلات والضعف والتشنجات.

تعتبر مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط أحد المراكز الطبية الرائدة في مجال علاج الأمراض العصبية والنفسية. وتعزز افتتاح عيادة تيبس العضلات هذه المكانة بتوفير خدمات طبية متخصصة لمرضى تيبس العضلات.

ستعمل العيادة بشكل كامل مع فريق طبي مؤهل ومتخصص في علاج تيبس العضلات. ستقدم الخدمات الطبية المتقدمة مثل التقييم الشامل للحالة، ووضع خطة علاجية فردية تناسب كل مريض، وتوفير الإرشادات اللازمة لإدارة الأعراض في المنزل. كما ستعمل العيادة على توفير الدعم النفسي للمرضى والعائلات المعنية.

فرصة للمرضى

افتتاح عيادة تيبس العضلات بجامعة أسيوط فرصة للمرضى للوصول إلى خدمات طبية متخصصة داخل المدينة، وتجنب السفر للحصول على العلاج اللازم. كما سيكون لها دور كبير في زيادة الوعي بتيبس العضلات وتعزيز البحث العلمي في هذا النطاق.

تعكس هذه الخطوة التزام جامعة أسيوط بتوفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع فئات المرضى. يتوقع أن تؤثر العيادة بشكل إيجابي على حياة المرضى المصابين بتيبس العضلات، حيث ستعمل على تحسين الحالة الصحية ورفع مستوى الحياة لهؤلاء المرضى وأسرهم.

على الرغم من التحديات التي تواجهها المجتمعات الطبية في ظل الوضع العالمي الحالي، إلا أن افتتاح عيادة تيبس العضلات بجامعة أسيوط يعكس التزاماً حقيقياً بتخصيص الموارد والجهود لتحسين الرعاية الصحية النفسية والعصبية في المنطقة.

في النهاية، من المهم أن نشكر ونثني على الجهود المبذولة من قبل جامعة أسيوط والمستشفى في تحقيق هذا الانجاز الهام. ونتطلع إلى رؤية المزيد من التوسع في الخدمات الطبية المتخصصة في المستقبل القريب.