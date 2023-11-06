وكيل "شباب أسيوط" يشهد انعقاد الجمعية العمومية العادية لنادي أسيوط الرياضى

شهد الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط الجمعيه العموميه العاديه لنادى أسيوط الرياضى التابع لادارة أسيوط والمنعقدة لمناقشة الميزانية والحساب الختامي وباقي بنود جدول الأعمال المعلن وفق الإجراءات القانونية الصحيحة.

وتابع الدكتور علاء جاد سير الجمعية العمومية العادية للنادى وتفقد اللجان واطمأن على سير عملية التسجيل والتي بدأت في تمام الساعه التاسعه صباحا والمقرر انتهاؤها الساعه السابعه مساء بمقر النادي

وصرح الدكتور علاء جاد أن الجمعية تدار تحت إشراف قضائى برئاسة المستشار /حسن محمد عبد الجواد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة واللجنة الفرعية والمشكلة من الدكتور محمد أحمد السباعى مدير إدارة الهيئات بالمديرية ومسئولى إدارة الهيئات بالمديرية وإدارة شباب أسيوط

يأتي انعقاد الجمعية العمومية العاديه بنادى أسيوط الرياضى فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بإنعقاد الجمعيات العمومية طبقا للائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية “لائحة استرشادية” وبتوجيهات دكتور علاء جاد وكيل الوزارة ، ومتابعة أحمد السويفى وكيل المديرية للرياضة

جانب من الجمعية العمومية العادية لنادي أسيوط الرياضى

جانب من الجمعية العمومية العادية لنادي أسيوط الرياضى