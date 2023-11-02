713 مليون جنيه قيمة تعاقد المصرية لنقل الكهرباء مع شركة السد العالي

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، صباح اليوم الخميس، عقدًا مع تحالف شركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية (هايديليكو)، وشركة وادى النيل للمقاولات، وذلك لتنفيذ الخطوط الهوائية جهد 220 ك، التابعة لمنطقة كهرباء القناة، بنظام تسليم مفتاح، وجاء ذلك في إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة من رياح وشمس.

على النحو التالى:

· الخط الهوائى (انجى – تويوتا – ارواسكوم) / S4 بطول 36,5كم.

· الخط الهوائى (النويس / S4) بطول 2,7كم.

يهدف المشروع إلى تفريغ القدرة المولدة من محطات إنتاج الكهرباء من الرياح بقدرة 1000م وات بمنطقة خليج السويس بنظام BOO والمتوقع التشغيل التجارى لها فى ديسمبر 2024.

وتبلغ القيمة الإجمالية للخطين حوالى 713 مليون جنيه مصري، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 8 شهور من تاريخ أمر الإسناد.