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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بنك دم إسرائيلي تحت الأرض يدخل الخدمة بعد حرب غزة (فيديو)

بنك دم
بنك دم

أنشأت إسرائيل في عمل بنك دم جديد بتكلفة وصلت إلى 135 مليون دولار، بعمق 15 مترا تحت سطع الأرض في مدينة الرملة قرب تل أبيب. 

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وكان من المفترض افتتاح بنك الدم لاحقا، لكن حرب غزة أجبرتها على افتتاحه الآن، لتلبية احتياجات قواتها، وقالت وكالة "Associated Press" الأمريكية: "إن بنك الدم الذي يحمل اسم مركز ماركوس الوطني لخدمات الدم يتكون من 6 طوابق تحت الأرض، وتبلغ مساحته 51 ألف متر مربع، وهو محصن من الصواريخ والهجمات الكيميائية والزلازل، حيث شيد من الفولاذ والخرسانة. 

مزايا بنك الدم الإسرائيلي

وكشفت الوكالة إن المركز الجديد تتوافر فيه القدرات اللازمة لتخزين نصف مليون وحدة دم سنويا، أي نحو ضعف كمية الدم التي كانت تخزن في المركز القديم، ويعالج كل كميات الدم المتبرع بها في إسرائيل.

 ويحتوي بنك الدم على مركز لنقل الدم، ومختبر معالجة، ونظام لتنقية الهواء يتيح للموظفين مواصلة العمل حتى إذا نشبت حرب كيميائية أو بيولوجية.

تأهب المركز لزيادة متوقعة في أعداد المحتاجين إلى عمليات نقل دم مع بدء التوغل البري في قطاع غزة وتواصل سقوط الصواريخ من قطاع غزة على البلدات والمدن الإسرائيلية، كما أن الدم ينقل مباشرة إلى مستشفيات الجيش الإسرائيلي لعلاج جنوده الجرحى في ساحة المعركة.

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