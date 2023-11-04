تأهيل المدارس لتعيين ألف مدير من شباب المعلمين

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتأهيل المدارس التى ستشهد تعيين المعلمين من خريجي المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة".

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بقيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية، بديوان محافظة الإسماعيلية.

ونبه وزير التربية والتعليم بسرعة توزيعهم على مدارس المحافظات، مشددا على أهمية تقديم كافة سبل الدعم لهم، وأنه سيكون هناك متابعة مستمرة لتقييم أدائهم.

انتهاء تدريب الدفعة الأولى من شباب المعلمين

وأكد وزير التربية والتعليم أن الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار ١٠٠٠ مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين، تم منحهم تدريبا شاملا لمدة 6 أشهر.

ونوه وزير التربية والتعليم بأنه تم منح من اجتاز من هؤلاء المعلمين هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، والتي تمهد بدورها للقيام بالعمل فى إدارة المدرسة، مؤكدًا ضرورة التواصل المستمر معهم وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وأفكارهم لتحقيق التغيير المنشود في إدارة المدارس.

ونبه وزير التربية والتعليم بضرورة قيام مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بتعريف الطلاب في مختلف المدارس بالمحافظة بإتاحة مواد تدريبية وتعليمية بها شرح معمق.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة أتاحت مواد تدريبية تتضمن أسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية مجانا، ليستفيد منها الطلاب في التحصيل الدراسي.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن كل وحدة مزودة باختبارات ومواد تدريبية يقوم الطالب بحلها ويستطيع تقييم أدائه من خلالها.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة استعانت بالمدرسين الأكفاء المعروفين على مستوى الجمهورية لشرح الدروس والمناهج التعليمية على القنوات والمنصات التعليمية وإتاحة مواد تدريبية هذه الدروس على قنوات اليوتيوب.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن فترات المشاهدة في المدارس للمواد التعليمية التي تم إذاعتها على التليفزيون، والتي عملت على جذب الطلاب للمدرسة وإتاحة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تستهدف تطوير منظومة المرحلة الثانوية من خلال إطلاق مؤتمر قومي يتضمن حوارا مجتمعيا يضم كل الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية.



وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب، وممارسة الحقوق والمواطنة بالمحافظة.