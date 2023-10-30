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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

تعيين ألف مدير مدرسة من المعلمين الشباب قريبًا

اجتماع وزير التربية
اجتماع وزير التربية والتعليم

كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن تعيين ألف مدير مدرسة من المعلمين الشباب قريبًا. 

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وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة بصدد اتخاذ مجموعة من الإجراءات من بينها إصدار قرار وزاري لتعيين هؤلاء المديرين. 

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم مع مديرى المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، لمتابعة العملية التعليمية، واستعراض القرارات والإجراءات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية، بحضور خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية.

تدريب ألف مدير مدرسة من المعلمين الشباب

وأكد وزير التربية والتعليم أنه تم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تم تخريج الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار ألف مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين. 

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه تم منح من اجتاز من ألف مدير مدرسة دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، مشيرا إلى أن هؤلاء المديرين باكورة التغيير المنشود في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها.

وأوضح الوزير أن ألف مدير مدرسة من شباب المعلمين تم تدريبهم من خلال جهة معنية، بأعلى المعايير العلمية والفنية لانتقاء أفضل العناصر والكوادر البشرية لوظائف مديرى المدارس، وذلك بعد اجتيازهم للتدريب والتأهيل الشامل والذى يتناسب مع طبيعة عملهم.

ووجه وزير التربية والتعليم مديري المديريات التعليمية بتأهيل المدارس التى ستشهد تعيين المعلمين من خريجي المبادرة الرئاسية، وسرعة توزيعهم على مدارس الجمهورية، كما شدد أيضا على أهمية تقديم كافة سبل الدعم لهم من قبل مديرى الإدارات التعليمية، مؤكدا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لتقييم أدائهم.

وأكد الدكتور رضا حجازى على ضرورة تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب، باعتباره من أهم الأهداف السامية للتعليم، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ حقيبة تدريبية بداية شهر نوفمبر المقبل تحت عنوان "دور المدرسة فى تفعيل المواطنة لدى الطلاب" والتى تستهدف مديرى المدارس، والمعلمين والاخصائيين الاجتماعيين، ورئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية، وتتضمن التوعية بالمشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية، ومعنى المواطنة، والايجابية، وممارسة الحقوق، فضلا عن تنفيذ المتدربين خطة تنفيذية لتطبيق ما تم التدريب عليه .
 

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