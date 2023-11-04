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إصابة ٦ أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى ٢٦ يوليو
السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة ٦ أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى ٢٦ يوليو

بوابة الوفد الإلكترونية

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور 26 يوليو بمحافظة الجيزة.


وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.


وتبين أنه خلال سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص، نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقى العلاج اللازم.


تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات

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