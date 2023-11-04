الإدريسي للوفد: مصر رقم 12 في رفع أسعار الفائدة على مستوى العالم

أكد الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي على أنه منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية والعالم يعيش في فترة صعبة جدًا على المستوى الإقتصادي مشيرًا بأن مصر منذ هذه الأزمة قامت برفع سعر الفائدة 11% ووصل ترتيبها الـ 12 في العالم.

وأوضح الخبير الاقتصادي في حوار خاص لبوابة الوفد الإلكترونية بأن مصر الآن من أكبر 12 دولة بتقدم أسعار الفائدة وأشار بأن هناك إيجابيات وسلبيات لرفع هذه الفائدة قائلًا.. "زي ما في مميزات للتضخم وهو جذب استثمارات بصورة غير مباشرة ولكن على الجانب الآخر هو مزيد من الأعباء على الاستثمار المباشر سواء كان محلي أو أجنبي لأن تكلفة الإستيراد وتكلفة الاستثمار أو تمويل الاستثمار بتبدء من هذه النقطة".

ورتب الدكتور علي الإدريسي الدول الأعلى في سعر الفائدة على النحو التالي:

الدول الأعلى في رفع سعر الفائدة:

الأرجنتين بتقدم 133% سعر فائدة

زمباوبوي بتقدم 130% سعر فائدة

فنزويلا بتقدم 55% سعر فائدة

غانا بتقدم 30% سعر فائدة

السودان بتقدم 27.3% سعر فائدة

الكونغو بتقدم 25% سعر فائدة

ملاوي بتقدم 24% سعر فائدة

باكستان بتقدم 22% سعر فائدة

أوكرانيا بتقدم 22% سعر فائدة

ليبيريا بتقدم 20% سعر فائدة

مصر بتقدم 19.25% سعر فائدة

وأشار الإدريسي حول تدابير البنك المركزي المصري من الاحتياطات الأجنبية قائلًا.. "احنا كقتصاد وبنك مركزي بنحاول اننا نأمن احتياطتنا الأجنبية وإننا نتحرك على زيادة النقد الأجنبي لكي لا يحدث انفلات كبير جدًا في سعر الصرف في حالة التعويم ونجد الدولار وصل لـ 50 جنيه".