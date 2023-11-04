24.5% نسبة الاستحواذ
الخدمات المالية تتصدر قيم تداولات البورصة
تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قيم تداول القطاعات المقيدة بالبورصة «دون صفقات».
احتل القطاع المرتبة الأولى بقيم تداولات بلغت 5.1 مليار جنيه، مستحوذا على 24.5%، بحجم تداولات 1.5 مليار سهم، بينما احتل قطاع موارد أساسية المرتبة الثانية بقيم تداولات 4 مليارات جنيه، مستحوذة على 19.4%، بحجم 225 ألف سهم.
فى الترتيب الثالث جاء قطاع العقارات مسجلاً قيم تداولات 3.9 مليار جنيه، بنسبة استحواذ 18.7% بحجم تداولات 1.2 مليار سهم، وجاء رابعا قطاع البنوك بقيم تداولات 2.1 مليار جنيه، وفى الترتيب الخامس قطاع الأغذية ومشروعات التبغ، ثم الاتصالات والإعلام سادساً.