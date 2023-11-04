الخدمات المالية تتصدر قيم تداولات البورصة

24.5% نسبة الاستحواذ

تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قيم تداول القطاعات المقيدة بالبورصة «دون صفقات».

احتل القطاع المرتبة الأولى بقيم تداولات بلغت 5.1 مليار جنيه، مستحوذا على 24.5%، بحجم تداولات 1.5 مليار سهم، بينما احتل قطاع موارد أساسية المرتبة الثانية بقيم تداولات 4 مليارات جنيه، مستحوذة على 19.4%، بحجم 225 ألف سهم.

فى الترتيب الثالث جاء قطاع العقارات مسجلاً قيم تداولات 3.9 مليار جنيه، بنسبة استحواذ 18.7% بحجم تداولات 1.2 مليار سهم، وجاء رابعا قطاع البنوك بقيم تداولات 2.1 مليار جنيه، وفى الترتيب الخامس قطاع الأغذية ومشروعات التبغ، ثم الاتصالات والإعلام سادساً.