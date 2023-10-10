ديمتري بيسكوف يوضح أسباب خطورة الوضع في الشرق الأوسط

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن خطورة الوضع في الشرق الأوسط تكمن في مع تصعيد الصراع، مما قد يؤدي إلى تجاوزه منطقة الصراع الحالية.

وعن دعوات ضرب إيران قال بيسكوف،: "الوضع مقلق جدا، من المحتمل أن تكمن الخطورة في تجاوز الصراع منطقة التصعيد الحالية".

وتابع: "الآن من المهم جدا أن تحافظ الأطراف على ضبط النفس، ويجب أن يباشر الأشخاص الذين لديهم الخبرة السياسية في عملية التسوية".

ونفى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء وجود دور لطهران في عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة "حماس" ضد إسرائيل، مذكرا بالدعم الإيراني للفلسطينيين.

وقال خامنئي إن "أنصار النظام الصهيوني وآخرين نشروا إشاعات في اليومين أو الثلاثة أيام الماضية بما في ذلك أن إيران تقف وراء هذه العملية. إنهم على خطأ".

استفاق سكان قطاع غزة، صباح الثلاثاء، في اليوم الرابع للحرب على وقع القصف الذي لم تهدأ وتيرته، وسوّى أحياء بأكملها في القطاع المحاصر، ورصدت مقاطع فيديو نزوح مزيد من السكان من أماكن سكناهم.

فقد أفادت مصادر فلسطينية بوقوع غارات إسرائيلية مكثفة على عدة مواقع في قطاع غزة، فيما أعلنت إسرائيل قصف 200 هدف في خان يونس وحي الرمال في غزة.

ورصدت مقاطع فيديو دمارا كبيرا في منطقة حي الرمال بالمدينة بعد ليلة شهدت قصفا هائلا.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أنذر سكان الحي بضرورة مغادرته لأنه سيتعرض لقصف مكثف.

وفي الأيام الماضية، دمر الجيش أحياء أخرى في مناطق متفرقة في القطاع.

ويبدو أن استراتيجية الجيش تركز على تدمير أحياء بأكملها في الحرب الحالية، ونشر فيديوهات تشير إلى ذلك.

ونقلت صحيفة هآرتس عن متحدث باسم الجيش قوله إن القصف حاليا يركز على إحداث الأضرار أكثر من الدقة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة دمرت 790 وحدة سكنية وألحقت أضرارا جسيمة بـ 5330 وحدة سكنية.