السبت 04 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

صدامات بين متظاهرين والشرطة الإسرائيلية أمام مقر إقامة نتنياهو

صدامات بين متظاهرين
صدامات بين متظاهرين والشرطة أمام مقر إقامة نتنيا

 

وقعت صدامات بين متظاهرين والشرطة الإسرائيلية أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

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وزير الخارجية الأردني: نرفض التوصيف الإسرائيلي بـ"الدفاع عن النفس".. حرب غزة كارثة

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جيش الإحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلى جنوده في معارك غزة

وفي سياق متصل أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي  ارتفاع عدد ضباط وجنود الجيش الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر إلى 345 .

وأعلن جيش الاحتلال، مقتل 4 من قواته في معارك غزة اليوم بينهم قائد سرية.

 

و دانت منظمة الصحة العالمية، الهجمات التى وقعت أمس بالقرب من مستشفيى الشفاء والقدس، والمستشفى الإندونيسى فى محافظتى مدينة غزة وشمال غزة، مؤكدة أن الهجمات على الرعاية الصحية، منها استهداف المستشفيات وفرض القيود على وصول الإمدادات الأساسية مثل المستلزمات الطبية والوقود والمياه، قد تمثل انتهاكات للقانون الإنسانى الدولي.

 

وجددت المنظمة المنظمة - فى بيان اليوم السبت دعوتها إلى وقف فورى لإطلاق النار، وتؤكد الحاجة العاجلة إلى حماية جميع العاملين الصحيين والمرضى ووسائل النقل للرعاية الصحية والمرافق الصحية.

 

وقالت: "وفقًا للتقارير، فإنه فى مستشفى الشفاء، كانت سيارات الإسعاف تجلى أصحاب الحالات الحرجة من المرضى والمصابين إلى مستشفيات فى جنوب قطاع غزة عندما وقع هجوم على مدخل المستشفى. وقد وردت تقارير أولية تفيد بمقتل ما لا يقل عن 13 إنسانًا وإصابة أكثر من 60 آخرين، إضافة إلى تعرض البنية الأساسية للمستشفى وسيارة إسعاف لتلفيات. وقبل ذلك الهجوم، وقع هجوم آخر ألحق أضرارًا بسيارة إسعاف أخرى فى القافلة نفسها".

 

 

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