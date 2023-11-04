صفقات الأهلي الأجنبية المشبوهة.. موديست ليس الوحيد

تسيطر حالة من الغضب لدي جماهير الأهلي بعد المستويات المتواضعة التي يقدمها المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، بعد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما انتهى تعاقده مع بوروسيا دورتموند الألماني.

ولم يقدم صاحب الـ 35 عامًا أوراق اعتماده داخل الفريق الأحمر، على الرغم من أنه كلف خزينة الأهلي ما يتخطى 2 مليون يورو، من أجل الحصول على خدماته.

وتتسائل الجماهير الحمراء من السبب وراء تعاقد الأهلي مع أنتوني موديست، حيث أن هناك من يقول أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق هو الذي أشار على اللاعب لتواجده، بينما يؤكد البعض الأخر أن أمير توفيق، مدير التعاقدات هو السبب في جلب المهاجم الفرنسي.

موديست ينضم لصفقات الأهلي المشبوهة

انضم المهاجم الفرنسي أنتوني موديست لقائمة طويلة من اللاعبين التي لم تنجح في إثبات نفسها مع الأهلي خلال العشر سنوات الماضية، مما كلف خزينة المارد الأحمر ملايين الدولارات.

هندريك

هندريك

يحل الألماني هندريك هيلمكه لقائمة اللاعبين الأجانب المتواضعين للقلعة الحمراء خلال العشر سنوات الماضية، حيث انتقل للأهلي خلال موسم 2014 / 2015، لكن فشل في إثبات نفسه.

فقد شارك في 4 مباريات فقط، ليرحل بعد ذلك بعدما فسخ التعاقد معه من قبل الإدارة الحمراء، لكنه لجأ للمحكمة الرياضية الدولية "كاس"، وحصل على مستحقاته.

الأثيوبي سعيدو

صلاح الدين سعيدو

ويأتي الأثيوبي صلاح الدين سعيدو، ضمن القائمة المتواضعة لأجانب القلعة الحمراء، الذين قدموا مستويات غير مرضية للجماهير، فقد انتقل للأهلي في موسم 2014/2015، بعد التألق مع وادي دجلة، لكنه رحل بعدما ثبت فشله مع الفريق الأحمر.

حيث لم يشارك سوي في 18 مباراة، لم ينجح في تسجيل سوي 4 أهداف، ليرحل بعدها لمولودية الجزائر.

السوري عبد الله الشامي

ويأتي السوري عبدالله الشامي رابع الصفقات التي لم تنجح مع الأهلي، فقد انتقل للقلعة الحمراء في 2017، لكن لم يستمر طويلًا، بعد الظهور السيء، ليفسخ تعاقده ويرحل للمصري البورسعيدي.

بيتر ايبي

بيتر ايبي

وتأتي الصفقة الثانية المتواضعة للأهلي خلال الـ 10 سنوات الماضية، هو المهاجم النيجيري بيتر ايبي، والذي انضم للمارد الأحمر في موسم 2014 / 2015، ليسير على خطى الألماني هندريك، حيث شارك في 12 مباراة، أحرز خلالهما 3 أهداف فقط.

باكاماني ماهلمبي

ويحل الجنوب إفريقي باكاماني ماهلمبي، خامس اللاعبين في قائمة أجانب الأهلي الفاشلة، والذي انضم للأهلي في 2018، قادمًا من صن داونز الجنوب إفريقي، ليفشل في إثبات نفسه ويرحل عن القلعة الجمراء بعد موسم واحد.

أليو بادجي

وجاء السنغالي أليو بادجي سادس لاعبًا أجنبيًا ضمن القائمة التي لم تنجح في إثبات ذاتها مع الأهلي، حيث تعاقد الأحمر معه في يناير 2020، بعدما أعتقدت جماهير الأهلي في أن الصفقة ستكون مدوية وقوية، لكنه فشل في إقناع رينيه فايلر، المدير الفني للقلعة الحمراء، ومن بعده بيتسو موسيماني، ليرحل معارًا لأميان الفرنسي مع وجود بند شراء نهائي، ليقوم الفريق الفرنسي بتفعيل هذا الشرط ويحصل على السنغالي بصفة نهائية.

والتر بواليا

والتر بواليا

ويحل المهاجم والتر بواليا ضمن قائمة اللاعبين الأجانب المتواضعة، حيث أنتقل للأهلي قادمًا من الجونة خلال الموسم قبل الماضي، لكنه لم ينجح في إثبات نفسه ورحل خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

ميكيسوني

وينضم الموزمبيقي لويس ميكيسوني لنفس القائمة، فقد انتقل لصفوف القلعة الحمراء في صيف 2021 قادمًا من سيمبا التنزاني، ليشارك في عدد من المباريات الكثيرة مع المارد الأحمر تحت قيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لكن لم يقدم المستويات التي كان قادم لأجلها ليرحل لأبها، ولكن الفريق السعودي قام بإعادته مرة أخرى للأهلي في يناير الماضي للقلعة الحمراء بعد الأداء المتواضع الذي أظهره.

برونو سافيو

برونو سافيو

وأيضًا البرازيلي برونو سافيو جاء ضمن القائمة، عقب انضمامه للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعدما تعاقد معه مجلس إدارة الأهلي قادمًا من الدوري البوليفي بأكثر من مليون ونصف المليون دولار، لكنه لم ينجح في التأقلم مع الفريق، ليقرر مسؤولي الأهلي رحيله، ليعود مرة أخري خلال الميركاتو الصيفي الماضي لنفس الدوري.

أنتوني موديست

ويحل الفرنسي أنتوني موديست في نهاية القائمة المتواضعة للاعبين الأجانب التي تعاقد معهم الفريق الأحمر قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني، في صفقة كبدت خزينة المارد الأحمر ما يتخطى الأثنين ونصف مليون يورو، ليظهر المهاجم خلال المباريات التي لعبها بمستوى متواضع للغاية، مما جعل هناك حالة من الغضب الشديدة وسط الجمهور الأحمر.