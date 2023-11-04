نابولي يتخطى ساليرنيتانا بهدفين في الدوري الإيطالي

أنتصر نابولي على نظيره ساليرنيتانا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب ستاديو أريتشي، في الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي.





أحرز جياكومو راسبادوري هدف التقدم لصالح نابولي في الدقيقة 13، بعد تسديدة صاروخية سكنت شباك ساليرنيتانا.



بعدها سجل إيلماس هدف أبناء الجنوب الثاني بعد تسديدة في الزاوية البعيدة للحارس سكنت الشباك، في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.





بتلك النتيجة رفع نابولي رصيده إلى 21 نقطة ليصعد إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي فيما يواصل ساليرنيتانا دون اي انتصار بعد تحقيقه 7 هزائم والتعادل في 4 مباريات، ليحصل على أربع نقاط متذيلا جدول ترتيب الكالتشيو.

