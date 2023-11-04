فرض الإنجولي كريستوفاو باسينسيا مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري نفسه على الساحة الكروية المصرية في أخر 3 سنوات من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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تألق كريستوفاو مابولولو مع الاتحاد السكندري في السنوات الماضية ولمع مع زعيم الثغر ولفت نظر كبار الأندية المصرية والسعودية في وسط احتياجات لمهاجم بنفس مواصفات كريستوفاو مابولولو.

ونال مابولولو إعجاب العديد الأندية سواء مصر "الزمالك_الأهلي " وفي أندية الخليج " الأخدود بالدوري السعودي".

تدخل كلاً من إدارة الأهلي و الزمالك للحصول على خدمات مابولولو في ظل الحاجة لمطالبة مدربي القطبين الزمالك أوسوريو لعدم اقناعه بسيف الجزيري و ناصر منسي بينما كولر لم ينال السويسري إعجاب الفرنسي أنطوني موديست.

ودخل مابولولو اهتمامات النادي الأهلي في وسط تألقه على الساحة الكروية خلال الفترة السابقة حيث إدارة الأهلي تبحث خلال الفترة القادمة التعاقد مع مهاجم جديد خلفًا لموديست بعد عدم كتابة أوراق إعتمادة مع القلعه الحمراء وتبحث إدارة الأهلي في فترة الميركاتو الشتوي تقديم أوراق العديد من المهاجمين لاختيار كولر واحد منهم قبل بطولة كأس العالم الأندية .

وكشفت التقارير الإعلامية تواجد مابولولو وسوزا بجانب العديد المهاجمين في القائمة التي يتم تقدمها للسويسري كولر خلال الفترة المقبلة للمفاضلة أحد منهم.

أرقام مابولولو مع الاتحاد السكندري

في مواسم 2021_2022 تتوج ترتيب هدافى الدوري المصري الممتاز برصيد 14 هدفًا في منافسة شرسة مع أحمد سيد زيزو

في موسم 2022_2023 حصد مابولولو على جائزة هدافي الدوري المصري برصيد 16 هدفًا مع الاتحاد السكندري

في موسم 2023 _2024 ينافس مابولولوعلى صراع هدافي الدوري المصري حيث لعب حتي الان لعب 6 مباريات وتمكن في تسجيل 5 أهداف حتي الأن .

مواصفات مابولولو

يتمتع مابولولو بالقوة الجسمانية بجانب إستغلال الكرات في الصندوق يتميز بالكرات الرأسية والتسديدات الخطرة.