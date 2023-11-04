السبت 04 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يتقدم على المقاولون في الشوط الأول بأقدام طاهر محمد

الأهلي والمقاولون
الأهلي والمقاولون

يتقدم الاهلي على نظيره المقاولون العرب بهدف نظيف في المباراة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

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الأهلي يتقدم على المقاولون في الشوط الأول بأقدام طاهر محمد

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حاول الأهلي فك شفرة المقاولون في أكثر من مناسبة، وحاول المهاجم موديست تسجيل الهدف الأول بعد كرة عرضية ضربها رأسية لكنها مرت فوق العارضة.

حاول إمام عاشور تسجيل الهدف الأول وسدد كرة قوية في الدقيقة 17 لكنها اصطدمت في العارضة.

وفي الدقيقة 43 كرة عرضية رائعة من طاهر محمد طاهر إلى المهاجم الفرنسي الذي يضربها "باك وورد" لكنها تمر بفوق العارضة بعيدا.

وقبل نهاية الشوط الأول أحرز طاهر محمد هدف التقدم بعد تبادل التمريرات مع أفشة، ليسددها الأول ببراعة في شباك المقاولون العرب.
 


ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:



في حراسة المرمى: مصطفى شوبير، في الدفاع: محمد عبدالمنعم، محمد هاني، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس، في خط الوسط: محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، في الهجوم: أحمد عبدالقادر، موديست، طاهر محمد.


فيما يلعب المقاولون بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمود أبو السعود 
في الدفاع: أحمد علاء، فاروقا نور الدين كابور، جوزيف أوشايا، لؤي وائل
في خط الوسط: أحمد شيمي، عبدالرحمن جبنة، محمد شوقي، عمار حمدي، أحمد فوزي
في الهجوم أمادو أنياص
 

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