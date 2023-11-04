السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

خالد الصاوي مع نجوم "البحر الأسود في البلاتوة"

خالد الصاوي
خالد الصاوي

كشفت مصادر من الشركة المنتجة لفيلم "البحرالأسود" بطولة النجم الكبير خالد الصاوي عن بدأ المخرج علاء الدين مصطفي تصوير الفيلم، ومن المفترض عرضه خلال ماراثون موسم الشتاء. 
وكشف الفنان خالد الصاوي،عن تفاصيل شخصيته في فيلم "البحرالأسود" قائلا:"  دوري في الفيلم شخص يطارده الماضي طوال الوقت وبيحاول يسعى لـ استرجاع ذكرياته من خلال التطبيقات الإلكترونية التي تنتشر في مثل هذه الكوارث، لتلبي كل احتياجات المحاصرين داخل منازلهم".
وأضاف الصاوي قائلا:"أن الفيلم بيشرح الجوانب غامضة والسوداوية في حياة البشر، من خلال انتشار فيروس مميت، ينتقل من إنسان لآخر عبر نظرة العين، ويفوق جائحة كورونا في خطورته، ما يجبر الجميع على الإقامة الجبرية في منازلهم، خوفاً من الإصابة بالفيروس.
واستكمال حديثه قائلا:" الأحداث ستبرز محاولات البشر للمقاومة والتشبث بالحياة، لتظهر جوانب عديدة ومختلفة بداخلهم، خاصة وأن هذه الكوارث تكشف أفضل وأسوأ ما في الإنسان"، لافتاً إلى أن "مخرج الفيلم، استلهم الفكرة من وباء كورونا، وتخيل إذا كانت هناك كارثة أكبر، وتصيب البشر بالخوف والذعر. 
ويشارك في بطولة الفيلم، بجانب الصاوي، كل من ثراء جبيل، وحمزة العيلي وآخرين، والعمل تأليف وإخراج علاء الدين مصطفى، في أولى أعماله السينمائية.

من ناحية أخرى، انضم الفنان خالد الصاوي مؤخراً لأبطال مسلسل "صدفة" الذي تخوض به النجمة ريهام حجاج، الموسم الرمضاني المقبل، حيث يدور في إطار اجتماعي وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

مواد متعلقة

نجوم الطرب الشعبي يواجهون إسرائيل بـ"الأغاني".. والسبب فلسطين

أحمد شيبة يدعم فلسطين بـ "قاتلني وجاي تقولي شالوم"

بالخليجي ..آيتن عامر تنافس في رمضان 2024

يقلل الوزن ويساعد في الهضم.. تعرفي على أبرز فوائد الموز

كريم فهمي وصبا مبارك في الماراثون الرمضاني لعام 2024

تحمي القلب وتحسن الحالة المزاجية .. 6 فوائد للشوكولاتة

في عيد الحب المصري ..8 نجوم يجمعهم العشق على شاشات السينما قريبًا

قبل عرضه على المنصات.. التفاصيل الكاملة لـ "إقامة جبرية "
الجريدة الورقية