خالد الصاوي مع نجوم "البحر الأسود في البلاتوة"

كشفت مصادر من الشركة المنتجة لفيلم "البحرالأسود" بطولة النجم الكبير خالد الصاوي عن بدأ المخرج علاء الدين مصطفي تصوير الفيلم، ومن المفترض عرضه خلال ماراثون موسم الشتاء.

وكشف الفنان خالد الصاوي،عن تفاصيل شخصيته في فيلم "البحرالأسود" قائلا:" دوري في الفيلم شخص يطارده الماضي طوال الوقت وبيحاول يسعى لـ استرجاع ذكرياته من خلال التطبيقات الإلكترونية التي تنتشر في مثل هذه الكوارث، لتلبي كل احتياجات المحاصرين داخل منازلهم".

وأضاف الصاوي قائلا:"أن الفيلم بيشرح الجوانب غامضة والسوداوية في حياة البشر، من خلال انتشار فيروس مميت، ينتقل من إنسان لآخر عبر نظرة العين، ويفوق جائحة كورونا في خطورته، ما يجبر الجميع على الإقامة الجبرية في منازلهم، خوفاً من الإصابة بالفيروس.

واستكمال حديثه قائلا:" الأحداث ستبرز محاولات البشر للمقاومة والتشبث بالحياة، لتظهر جوانب عديدة ومختلفة بداخلهم، خاصة وأن هذه الكوارث تكشف أفضل وأسوأ ما في الإنسان"، لافتاً إلى أن "مخرج الفيلم، استلهم الفكرة من وباء كورونا، وتخيل إذا كانت هناك كارثة أكبر، وتصيب البشر بالخوف والذعر.

ويشارك في بطولة الفيلم، بجانب الصاوي، كل من ثراء جبيل، وحمزة العيلي وآخرين، والعمل تأليف وإخراج علاء الدين مصطفى، في أولى أعماله السينمائية.

من ناحية أخرى، انضم الفنان خالد الصاوي مؤخراً لأبطال مسلسل "صدفة" الذي تخوض به النجمة ريهام حجاج، الموسم الرمضاني المقبل، حيث يدور في إطار اجتماعي وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.