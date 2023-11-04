أسعار سيارات إم جي تسجل زيادات جديدة

أعلن وكيل سيارات إم جي في مصر، شركة المنصور للسيارات،عن أحدث قائمة لـ “أسعار سيارات إم جي في مصر”، والتي يتم العمل بها بدايةً اليوم، وضمت قائمة أسعار سيارات إم جي في مصر الصادرة عن شركة المنصور للسيارات، طرازات :"إم جي 5، إم جي 6، إم جي +R5X، وإم جي ZS"، فيما غابت عن القائمة السيارة "إم جي hs".

بحسب قائمة أسعار سيارات إم جي في مصر، الصادرة عن الوكيل المحلي للعلامة شركة المنصور للسيارات، فإن جميع سيارات إم جي شهدت ارتفاعات في الأسعار.

أسعار سيارات إم جي في مصر

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية قائمة أسعار سيارات إم جي في مصر، الصادرة عن الوكيل الرسمي للعلامة شركة المنصور للسيارات.

أسعار سيارات إم جي 5

وفقاً لقائمة شركة المنصور للسيارات فإن السيارة إم جي 5 تتوافر بـ 3 فئات من التجهيزات أسعارها كالتالي:

إم جي 5 فئة classic أصبح سعرها 779990 جنيه



إم جي 5 فئة comfort أصبح سعرها 819990 جنيه



إم جي 5 فئة luxury أصبح سعرها 859990 جنيه

أسعار سيارات إم جي 6

وفقاً لقائمة شركة المنصور للسيارات فإن السيارة إم جي 6 تتوافر بفئتين من التجهيزات أسعارها كالتالي:



إم جي 6 فئة LUXURY أصبح سعرها مليون و59 ألف و990 جنيه

إم جي 6 فئة LUXURY Red interior أصبح سعرها مليون و84 ألف و990 جنيه

أسعار سيارات إم جي +RX5

وفقاً لقائمة شركة المنصور للسيارات فإن السيارة إم جي RX5+ تتوافر بفئتين من التجهيزات أسعارها كالتالي:

RX5+فئة COMFORT أصبح سعرها مليون و330 ألف جنيه

RX5+ فئة LUXURY أصبح سعرها مليون و390 ألف جنيه

أسعار سيارات إم جي ZS

وفقاً لقائمة شركة المنصور للسيارات فإن السيارة إم جي ZS تتوافر حالياً بـ 3 فئات من التجهيزات أسعارها كالتالي:

إم جي ZS فئة classic غير متوافرة

إم جي ZS فئة comfort أصبح سعرها 899990 جنيه

إم جي ZS فئة comfort accessorized أصبح سعرها 919990 جنيه

إم جي ZS فئة luxury أصبح سعرها 939990 جنيه