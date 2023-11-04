السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

سيارات

أسعار سيارات إم جي تسجل زيادات جديدة

إم جي 6
إم جي 6

أعلن وكيل سيارات إم جي في مصر، شركة المنصور للسيارات،عن أحدث قائمة لـ “أسعار سيارات إم جي في مصر”، والتي يتم العمل بها بدايةً اليوم، وضمت قائمة أسعار سيارات إم جي في مصر الصادرة عن شركة المنصور للسيارات، طرازات :"إم جي 5، إم جي 6، إم جي +R5X، وإم جي ZS"، فيما غابت عن القائمة السيارة  "إم جي hs".

 

بحسب قائمة أسعار سيارات إم جي في مصر، الصادرة عن الوكيل المحلي للعلامة شركة المنصور للسيارات، فإن جميع سيارات إم جي شهدت ارتفاعات في الأسعار.

 

أسعار سيارات إم جي في مصر

 

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية قائمة أسعار سيارات إم جي في مصر، الصادرة عن الوكيل الرسمي للعلامة شركة المنصور للسيارات.

 

 

أسعار سيارات إم جي 5

 

وفقاً لقائمة شركة المنصور للسيارات فإن السيارة إم جي 5 تتوافر بـ 3 فئات من التجهيزات أسعارها كالتالي:

 

إم جي 5 فئة classic أصبح سعرها 779990 جنيه 


إم جي 5 فئة comfort أصبح سعرها 819990 جنيه 


إم جي 5 فئة luxury أصبح سعرها 859990 جنيه 

 

 

أسعار سيارات إم جي 6

 

وفقاً لقائمة شركة المنصور للسيارات فإن السيارة إم جي 6 تتوافر بفئتين من التجهيزات أسعارها كالتالي:

 
إم جي 6 فئة LUXURY أصبح سعرها مليون و59 ألف و990 جنيه

 

إم جي 6 فئة LUXURY Red interior أصبح سعرها مليون و84 ألف و990 جنيه

 

 

أسعار سيارات إم جي +RX5

 

وفقاً لقائمة شركة المنصور للسيارات فإن السيارة إم جي RX5+ تتوافر بفئتين من التجهيزات أسعارها كالتالي:

 

RX5+فئة COMFORT  أصبح سعرها مليون و330 ألف جنيه

 

RX5+ فئة LUXURY أصبح سعرها مليون و390 ألف جنيه

 

 

أسعار سيارات إم جي ZS

 

وفقاً لقائمة شركة المنصور للسيارات فإن السيارة إم جي ZS  تتوافر حالياً بـ 3 فئات من التجهيزات أسعارها كالتالي:

 

إم جي ZS فئة classic غير متوافرة 

 

إم جي ZS فئة comfort أصبح سعرها 899990 جنيه

 

إم جي ZS فئة comfort  accessorized أصبح سعرها 919990 جنيه 

 

إم جي ZS فئة luxury  أصبح سعرها 939990 جنيه

الجريدة الورقية