الخميس.. مؤتمر صحفى للمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة

رئيس الوفد يلقى خطاباً سياسياً للشعب المصرى ويعرض برنامجه الانتخابي

أعلن المرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد عن مؤتمر صحفى يعقد بمقر الحزب الرئيسى الخميس القادم ٩ نوفمبر فى تمام الساعة الثانية ظهراً.

وقال الدكتور عبدالسند يمامة إن المؤتمر الصحفى سوف يتوجه من خلاله بخطاب سياسى للشعب المصرى العظيم يبين خلاله أسباب ترشحه ورؤيته الشاملة من خلال عرض برنامجه الانتخابى كاملا.

وأشار رئيس الوفد إلى أن البرنامج الانتخابى يرتكز على رؤية إصلاحية شاملة وحلول واقعية قابلة للتنفيذ، وأكد أنه يركز فى البرنامج على أن الإصلاح السياسى هو المدخل إلى الإصلاح الاقتصادى الشامل.

وأشار إلى أن البرنامج يتضمن رؤيته ومعه مجموعة من الخبراء فى كافة المجالات من داخل الوفد وخارجه، متوقعا أن يلاقى البرنامج قبولا لدى أبناء الشعب المصرى العظيم.

وأضاف أنه يستلهم روح الوفد وتاريخه فى مخاطبة أبناء الشعب المصرى، وهم فى معظمهم وفديون إما بالانتماء الأسرى والعائلى أو بالفكر والمحبة للوفد الذى يمثل جزءا كبيرا ومهما من تاريخ مصر.

وقال الدكتور ياسر الهضيبى سكرتير عام الوفد والمتحدث الرسمى باسم حملة الدكتور عبدالسند يمامة إنه تم الإعداد والتجهيز للمؤتمر الصحفى لمرشح الوفد الدكتور عبدالسند يمامة وإعداد البرنامج الزمنى لانطلاق الحملة رسميا يوم الخميس القادم تزامنا مع بدء فترة الدعاية الانتخابية.

وقال عصام الصباحى مدير حملة الدكتور عبدالسند يمامة فى انتخابات رئاسة الجمهورية إنه تم توزيع الجمهورية على 8 مناطق شمال الصعيد وجنوبها ومنطقة الشرقية والقناة والدلتا وغرب القاهرة والقاهرة الكبرى والجيزة والدلتا وغرب الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة.

وأضاف «الصباحى» : أن لكل منطقة فى الحملة الانتخابية منسقاً، وأيضا لكل محافظة لجنة مشكلة من مسئول دعاية ومسئول متابعة ومسئول شئون قانونية ومسئول للمرأة ومسئول للشباب.

وأعلن عيد هيكل المنسق العام لحملة رئيس الوفد بانتخابات الرئاسة بدء المؤتمرات الجماهيرية لمرشح الوفد فى يوم الجمعه القادم ١٠ نوفمبر بمؤتمر حاشد بالدقهلية، ويتبعه عدة مؤتمرات على مستوى الجمهورية تنتهى بمؤتمر الجيزة فى ٤ ديسمبر.

وقال «هيكل» إن مرشح الوفد الدكتور عبدالسند يمامة حصل على رمز النخلة، وهو رمز وفدى أصيل يعبر عن استمرار الوفد على طريق زعمائه التاريخيين.

وأضاف أن باب الحملة مفتوح للتطوع لجميع المصريين والوفديين، وأن الحملة متواجدة بشكل دائم داخل المقر الرئيسى للحزب وبكافة اللجان العامة بالمحافظات.