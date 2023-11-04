هروب ربع مليون مستوطن من المستوطنات للخارج

بـ14 مليار دولار عملية إنقاذ أمريكية لمواجهة انهيار اقتصاد تل أبيب

وسعت اليوم الولايات المتحدة تدخلها لإنقاذ إسرائيل بالتزامن مع تصاعد وتيرة الانهيار على كافة الأصعدة. وأقر الكونجرس الأمريكى حزمة مساعدات مالية عاجلة للاحتلال بقيمة 14 مليار دولار، وجاء موافقة الكونجرس، رغم الاحتجاجات الشعبية داخله، مع انهيار الاقتصاد الإسرائيلى بشكل مخيف.

وخسرت البورصة الإسرائيلية، وفق بيان لها، قرابة 28 مليار دولار منذ بدء طوفان الأقصى فى السابع من الشهر الجاري، فى حين خسر بنك إسرائيل الأكبر قرابة 18% من أسهمه، بينما سجل معدل الانكماش ارتفاعا كبيرا مع تجاوزه حاجز الـ11% وسط مخاوف من تسارع انهيار العملة المحلية.

تأتى التحولات فى المشهد داخل الدولة العبرية مع توقف كبرى الشركات الأجنبية عن العمل واضطرار تل أبيب لوقف تصدير الغاز إلى أوروبا عبر مصر والأردن، إضافة إلى الفاتورة الباهظة التى اعترف وزير المالية الإسرائيلى بدفعها لقاء الحرب والمواجهات الحالية، ناهيك عن إعادة الإعمار المتوقع دفعها فى المستوطنات التى تعرضت للاقتحام من قبل المقاومة الفلسطينية.

ويشير الدعم الأمريكى العاجل، والذى استثنى منه دعم أوكرانيا أهم جبهة بالنسبة للولايات المتحدة، إلى مخاوف واشنطن من انهيار الاحتلال اقتصاديا وهى تضاف إلى عملية دعم أمريكية برزت منذ اللحظة الأولى لطوفان الأقصى، حيث أعلنت الإدارة الامريكية إرسال قوات وبوارج وشحنات أسلحة بشكل غير مسبوق إلى تل أبيب.

وبدأت الرياح تسير بما لا تشتهى السفن الإسرائيلية وكشفت عدة تقارير عن ارتفاع موجة الهجرة العكسية من المستوطنات واتساعها، وأشارت آخر الإحصاءات إلى هروب أكثر من 250 ألف يهودى إسرائيلى منذ عملية «طوفان الأقصى»، ومن المتوقع ارتفاع هذا العدد مع استمرار الحرب على قطاع غزة، وتصاعد التوتر على الجبهة الشمالية مع لبنان، والمواجهات المتواصلة فى الضفة الغربية المحتلة.

واستعرض تقرير لصحيفة «دى ماركر» لأول مرة ظاهرة الهجرة العكسية من إسرائيل فى ظل الحرب والتوتر الأمني، من خلال توثيق إفادات لعائلات اختارت الهجرة من البلاد خوفا وهربا من التوتر الأمنى.

وأوضح التقرير أن الظاهرة أخذت تتكشف فى الأسبوع الثانى للحرب، وذلك بعد أن أعاد الكثير من شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى مطار بن غوريون فى اللد بعد أن توقفت مع انطلاق عملية طوفان الأقصى فى السابع من أكتوبر الماضى.

وأظهرت إحصاءات سلطة المعابر والمطارات الإسرائيلية التى وثقتها الصحيفة، فإن أكثر من 250 ألف إسرائيلى غادروا وبعضهم يعملون لحسابهم الخاص، رغم أن عملهم تم تقليصه بسبب الحرب.

وتقول الصحيفة -إنه ومع استمرار الحرب- أخذ العديد من الإسرائيليين إدارة الحياة مع روتين الطوارئ، فى حين يثير الكثير تساؤلات بشأن النفقات المالية المرتبطة بالبقاء لفترة طويلة فى الخارج، والقدرة على مواصلة العمل عن بُعد.

وقدرت السفارة الإسرائيلية فى نيقوسيا أن ما بين 10 آلاف و12 ألف إسرائيلى يقيمون بشكل دائم فى قبرص، وبعد طوفان الأقصى أضيف إليهم نحو 4 آلاف آخرين فروا جراء المستجدات.

وصفت القناة 12 الإسرائيلية قبرص بـ«إسرائيل الثانية»، فى ظل اتساع ظاهرة هجرة العائلات الإسرائيلية إلى الجزيرة المجاورة، وفى إشارة إلى ارتفاع متواصل فى أعداد الإسرائيليين المتجهين للجزيرة، وقالت القناة لا أحد يعرف على وجه التحديد عدد الإسرائيليين حاليا فى قبرص، مؤكدة أنها يفوق تقديرات السفارة الإسرائيلية فى نيقوسيا.