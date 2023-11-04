3 أئمة يفوزن بجائزة التميز الوظيفي لأوقاف شمال سيناء





اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الفائزين بجائزة التميز الوظيفي من مديرية أوقاف شمال سيناء وهم:



1- الشيخ/ فيصل شعبان حامد الشنباتي - مفتش أول دعوة - (خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير).

2- الشيخ/ محمود السيد محمود غنام - إمام وخطيب - (خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير).

3. الأستاذ/ أحمد محمد فوزي عبد الهادي عبد الله - فني صيانة - (خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير).

وذلك بناءً على تقرير مديرية أوقاف شمال سيناء، وما قدمه رئيس القطاع الديني واللجنة المختصة بديوان عام وزارة الأوقاف.



يأتي ذلك، عملاً من وزارة الأوقاف على تكريم وتشجيع المتميزين من العاملين بها من الأئمة والواعظات والإداريين ومقيمي الشعائر والمؤذنين التابعين للوزارة، تم إطلاق جائزة التميز الوظيفي لتكريم أفضل العاملين بالأوقاف والجهات التابعة لها بكل محافظة على حدة، وتشمل الجوائز أفضل مائة موظف على مستوى الجمهورية للعام 2023م.

الأوقاف: اقامة 787 ندوة بالمساجد الكبرى





أعلنت وزراة الأوقاف، انه انطلقت (787) ندوة بالمساجد الكبرى، تحت عنوان: "الآثار المدمرة للكسب الحرام"، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الولاء والانتماء للوطن، وضرورة الحفاظ عليه، والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره ، وذلك على النحو التالي:

ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيمت ندوات بـ (58) مسجدًا، منها: مسجد الفتح ، ومسجد الظاهر بيبرس.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيمت ندوات بـ (40) مسجدًا، منها: مسجد المدينة المنورة، ومسجد سيدي عون.

وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيمت ندوات بـ (30) مسجدًا، منها: مسجد الشهيد عبدالمنعم رياض ، ومسجد سيدي عواض.

وفي مديرية أوقاف السويس أقيمت ندوات بـ (10) مساجد، منها: مسجد نبي الله داود ، ومسجد الأمين. وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيمت ندوات بـ (22) مسجدًا، منها: مسجد الجامع ، ومسجد التقوى.

وفي مديرية أوقاف بور سعيد أقيمت ندوات بـ (4) مساجد، منها: مسجد صالح سليم ، ومسجد التوكيلات الملاحية.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيمت ندوات بـ (16) مسجدًا، منها: مسجد الرحمة ، ومسجد الإسباعية السفلى.

وفي مديرية أوقاف دمياط أقيمت ندوات بـ (12) مسجدًا، منها: مسجد القديم ، ومسجد الأمناء.

وفي مديرية أوقاف مطروح أقيمت ندوات بـ (18) مسجدًا، منها: مسجد التوبة ، ومسجد القرية الحمراء.

