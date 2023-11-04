السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ديانج وتاو وفؤاد على مقاعد بدلاء الأهلي أمام المقاولون

ديانج
ديانج

كشف مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي تشكيل المارد الأحمر لمباراة المقاولون العرب، والتي من المقرر لها في السابعة مساءً على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

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شوقي غريب يعلن تشكيل المقاولون العرب أمام الأهلي

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موديست يقود هجوم الأهلي أمام المقاولون..وشوبير أساسيًا



شهدت مقاعد بدلاء الأهلي بيرسي تاو، وديانج على مقاعد البدلاء، بالإضافة لكريم نيدفيد وكريم فؤاد.
 

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي كل من:


رامي ربيعة، خالد عبدالفتاح، بيرسي تاو، صلاح محسن، آليو ديانج، نيدفيد، كريم فؤاد، مصطفى مخلوف.

 

فيما جاء تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة المقاولون:


في حراسة المرمى: مصطفى شوبير، في الدفاع: محمد عبدالمنعم، محمد هاني، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس

 في خط الوسط: محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور

 في الهجوم: أحمد عبدالقادر، موديست، طاهر محمد.
 

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