قررت جهات التحقيق بقليوب ، حبس تشكيل عصابي مكون من 3 متهمين ، 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، وذلك لقيامهم بسرقة متعلقات 3 أشخاص أثناء توقفهم على الطريق الزراعى بدائرة مركز شرطة قليوب ، وإحداث اصابة اثنين منهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق .

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالطريق الزراعي بقليوب

وفي وقت مسبق ؛ تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه على الطرق السريعة بدائرة مركز قليوب لقيامهم بسرقة متعلقات 3 أشخاص أثناء توقفهم على الطريق الزراعى بدائرة مركز شرطة قليوب وإحداث اصابة اثنين منهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق .



كانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغا بتعرض 3 أشخاص للسرقة بالإكراه أثناء توقفهم بسيارة أحدهم على الطريق الزراعى دائرة المركز .

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى يضم 3 عاطلين لهم معلومات جنائية قاموا بسرقة متعلقات المجنى عليهم أثناء توقفهم بالسيارة قيادة أحدهم بدائرة المركز ، وإحداث إصابة إثنين من المجنى عليهم برش خرطوش ولاذوا بالهرب، وفى احد الاكمنه القى القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن فرد محلى وطلقتان و سكين المستخدمين فى الواقعة ومبلغ مالى وهاتف محمول المستولى عليهما .