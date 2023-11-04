ضبط تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه بالقليوبية

تمكنت مديرية امن القليوبية من ضبط تشكيل عصابى للسرقة بالاكراه علي الطرق السريعة بدائرة مركز قليوب لقيامهم بسرقة متعلقات 3 اشخاص اثناء توقفهم على الطريق الزراعى بدائرة مركز شرطة قليوب واحداث اصابة اثنين منهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق .

تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من مامور مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغا بتعرض 3 اشخاص للسرقة بالاكراه اثناء توقفهم بسيارة احدهم على الطريق الزراعى دائرة المركز .

توصلت التحربات الى ان وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى يضم 3 عاطلين لهم معلومات جنائية قاموا بسرقة متعلقات المجنى عليهم اثناء توقفهم بالسيارة قيادة أحدهم بدائرة المركز ، وإحداث إصابة إثنين من المجنى عليهم برش خرطوش ولاذوا بالهرب، وفى احد الاكمنه القى القبض على المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن فرد محلى وطلقتان و سكين المستخدمان فى الواقعة ومبلغ مالى وهاتف محمول المستولى عليهما .