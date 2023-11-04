السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه بالقليوبية

مديرية امن القليوبية
مديرية امن القليوبية

تمكنت مديرية امن القليوبية من ضبط  تشكيل عصابى للسرقة بالاكراه علي الطرق السريعة بدائرة مركز قليوب لقيامهم بسرقة متعلقات 3 اشخاص اثناء توقفهم على الطريق الزراعى بدائرة مركز شرطة قليوب واحداث اصابة اثنين منهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق .
تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من مامور مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغا بتعرض 3 اشخاص للسرقة بالاكراه اثناء توقفهم بسيارة احدهم على الطريق الزراعى دائرة المركز .
توصلت التحربات الى ان وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى يضم 3 عاطلين لهم معلومات جنائية قاموا بسرقة متعلقات المجنى عليهم اثناء توقفهم بالسيارة قيادة أحدهم بدائرة المركز ، وإحداث إصابة إثنين من المجنى عليهم برش خرطوش ولاذوا بالهرب، وفى احد الاكمنه القى القبض على المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن فرد محلى وطلقتان و سكين المستخدمان فى الواقعة ومبلغ مالى وهاتف محمول المستولى عليهما .

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