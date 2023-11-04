السبت 04 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

الإمتناع عن الإفطار وتناول العشاء بوقت متأخر يهدد صحة هؤلاء الأشخاص بمرض قاتل

أضرار الإمتناع عن
أضرار الإمتناع عن الإفطار وتأخر تناول وجبة العشاء

حذر مجموعة أطباء كوريون من أن تناول وجبة العشاء في وقت متأخر، والإمتناع عن تناول الإفطار يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

أضرار الإمتناع عن الإفطار وتأخر تناول وجبة العشاء

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة Gazeta.Ru، استخدم ياحثو الدراسة بيانات 16 ألف و121  شخصًا، تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات وفقا لنظام النوم والتغذية.

أضرار الإمتناع عن الإفطار وتأخر تناول وجبة العشاء

كان أفراد المجموعة الأولى يرقدون مبكرا ويستيقظون مبكرا ويتناولون الإفطار، أما أفراد المجموعة الثانية كانوا ينامون ويستيقظون مبكرا ولكنهم لم يتناولوا وجبة الإفطار دائمًا، في حين تميزت عادات المجموعة الثالثة بالتأخر في النوم والاستيقاظ وتناول وجبة الإفطار بانتظام، أما أفراد المجموعة الرابعة فكانوا ينامون في وقت متأخر ويستيقظون متأخرين، وغالبا ما كانوا لا يتناولون وجبة الإفطار، وكان على المشاركين إبلاغ الباحثين عن وقت تناولهم لوجبة العشاء.

وخلصت نتائج الدراسة إلى أن عدم تناول وجبة الإفطار مع العشاء المتأخر يُزيد من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي أو ما يُعرف باختلال عملية الأيض المرتبطة بالسمنة، ومن يعانون من هذه المتلازمة يكونوا أكثر عُرضة للإصابة بأمراض القلب والمفاصل وداء السكري، والسرطان.

في الوقت نفسه، اكتشف باحثو الدراسة أن وجبة العشاء في وقت متأخر بالتزامن مع الإمتناع عن تناول وجبة الإفطار، يهدد صحة الرجال بشكل خاص أكثر من الإناث، ويزيد لديهم فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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