الإجهاد ومشاكل الغدة الدرقية يسببان الشيب المبكر

شاركت أخصائية الغدد الصماء يوليا سيدوركينا، يمكن أن يكون سبب الشيب المبكر مشاكل صحية مختلفة.

وقالت أخصائية الغدد الصماء سيدوركينا إن ظهور الشعر الرمادي يرتبط عادة بانخفاض إنتاج الميلانين، والذي يحدث بسبب التغيرات الطبيعية المرتبطة بالعمر، ويعتبر الشعر الرمادي الأول في سن الثلاثين أمرًا طبيعيًا تمامًا.

وكقاعدة عامة، يظهر الشعر الرمادي الأول في سن 25-30 سنة، وأوضحت سيدوركينا في تعليق لـ Gazeta.Ru، أنه بالنسبة للأجناس المنغولية والقوقازية، فإن الشعر الرمادي المبكر سيعتبر ظهور الشعر الرمادي قبل سن 25 عاما.

وفقًا للطبيب، غالبًا ما يُعزى شيب الشعر إلى التوتر أو بعض الظروف النفسية الصادمة وهذا ممكن بالفعل: الإجهاد يمكن أن يسبب الشيب المبكر، وإذا زاد مستوى هرمونات التوتر (الكورتيزول، الأدرينالين) في الجسم، فإن هذه الزيادة تثير استجابات الأوعية الدموية، وعلى وجه الخصوص، تبدأ الأوعية الدموية بالتشنج بشكل عشوائي، مما يضعف الدورة الدموية في فروة الرأس، ونتيجة لذلك، تُحرم بصيلات الشعر من التغذية السليمة، وينعكس ذلك على حالة الشعر، فقد يضعف أو يتساقط أو يتحول إلى اللون الرمادي.

يمكن أن تسبب مشاكل الغدة الدرقية أيضًا ظهور الشعر الرمادي المبكر، والأسباب الرئيسية للشعر الرمادي المبكر قد تكون مشاكل هرمونية وخلل في الغدة الدرقية أو الغدة النخامية، بالإضافة إلى ذلك مرض الجهاز الهضمي؛ أمراض المناعة الذاتية".

وأضافت سيدوركينا أن التغذية لها تأثير كبير فى حالة الشعر، والكثير من البروتين والدهون الصحية والحديد والفيتامينات ويمكن أن يكون نقص المغذيات (خاصة نقص فيتامينات ب وفيتامين د والزنك والكالسيوم والنحاس) مسؤولاً أيضًا عن الشيب المبكر بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون الشيب نتيجة لتأثير البيئة غير المواتية واضطراب إيقاعات الساعة البيولوجية، عندما تفشل أنماط النوم واليقظة.