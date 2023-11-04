حياة كريمة تنظم قافلة طبية وتوعوية بالإبراهيمية فى الشرقية

نظمت اليوم السبت، مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الشرقية، بالاشتراك مع جامعة الزقازيق، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية الحبش التابعة لمركز الإبراهيمة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، وبحضور الدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طه شنب منسق القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة بالشرقية، والدكتور أيمن حامد مسئول حياة كريمة بالإبراهيمية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق، وممثلين عن الأوقاف بالشرقية.

ضمت القافلة عدد من التخصصات الطبية وهى: الباطنة، والأطفال، والصدر، وطب الأسرة، والقلب، ومتوطنة، ومخ وأعصاب، وتم توقيع الكشف الطبى على عدد 374 مواطن ومواطنة من أهالى القرية، وذلك بمشاركة 20 متطوع من مؤسسة حياة كريمة .

كما شملت أعمال القافلة، تنظيم ندوات توعوية للأهالى أشرف عليها عدد 8 تخصصات جامعية من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق، حيث حاضر أساتذة كلية التمريض ندوة عن مرض السكر وكيفية التعايش مع المرض، وأخرى عن كيفية تدوير مخلفات الملابس قدمها أساتذة بكلية التربية النوعية، وندوة عن إعداد وجبات غذائية لأطفال المدارس حاضر بها أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة، وندوة عن البر والتقوى قدمها أئمة من مديرية الأوقاف بالشرقية .