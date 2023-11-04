السبت 04 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موديست يقود هجوم الأهلي أمام المقاولون..وشوبير أساسيًا

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير

أعلن مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي عن تشكيل المارد الأحمر لمباراة المقاولون العرب، والتي من المقرر لها في السابعة مساءً على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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موديست يقود هجوم الأهلي أمام المقاولون..وشوبير أساسيًا

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قائمة فريق البنك الأهلي لمواجهة المصري فى الدورى


 

 جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي لمباراة المقاولون:

 في حراسة المرمى: مصطفى شوبير، في الدفاع: محمد عبدالمنعم، محمد هاني، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس، في خط الوسط: محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، في الهجوم: أحمد عبدالقادر، موديست، طاهر محمد.
 

 ويتواجد على مقاعد البدلاء: رامي ربيعة، خالد عبدالفتاح، بيرسي تاو، صلاح محسن، آليو ديانج، نيدفيد، كريم فؤاد، مصطفى مخلوف.

 

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