خلال 12 دقيقة.. مرموش يسجل هدفين في في يونيون برلين بالدوري الألماني

نجح النجم عمر مرموش لاعب افريق نادي آينتراخت فرانكفورت، في تسجيل ثاني أهدافه في شباك نادي يونيون برلين والثاني الشخصي له باللقاء، خلال المباراة الجارية على ملعب ستاد آلتي فوريستري، ضمن مباريات الجولة العاشرة من مواجهات الدوري الألماني لكرة القدم بالموسم الحالي 2023 – 2024.

مرموش يسجل هدفين في في يونيون برلين

افتتح عمر مرموش التهديف لفريقه في الدقيقة 2 مع بداية اللقاء، وبعد مرور 12 دقيقة بالتحديد في الدقيقة 14 من نفس الشوط أضاف النجم الدولي المصري هدفه الثاني.

MARMOUSH 2X PARA O EINTRACHT FRANKFURT CONTRA O UNION BERLIN! 💥



6 GOLS NOS ÚLTIMOS 4 JOGOS COMO TITULAR! 🇪🇬✨️pic.twitter.com/eZfi87DC5g — 𝐁𝐮𝐧𝐝𝐞𝐬𝐥𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 𝐈𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫 🇩🇪🇧🇷 (@BundesInsider) November 4, 2023

بهدفي مرموش في يونيون برلين وصل اللاعب إلى سادس أهدافه في الدوري الألماني في الموسم الحالي 2023 – 2024، في المباراة الثالثة على التوالي التي يسجل فيها المصري في مسابقة الدوري الألماني، والرابعة على مستوى كافة المسابقات.

OMAR MARMOUSH WITH A LOVELY FINISH FOR THE OPENER!!!

📽️ @samirsynthesispic.twitter.com/qku277Fyub — Football Report (@FootballReprt) November 4, 2023

ويقود عمر مرموش تشكيل آينتراخت فرانكفورت ضد يونيون برلين والذي ضم كل من:-

في حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: ويليام باتشو – روبن كوش – توتا.

خط الوسط: إيريك إبيمبا – إلياس السخيري – هوجو لارسون – فيليب ماكس.

وفي الهجوم: عمر مرموش – أنسجار كناوف - فارس شايبي.