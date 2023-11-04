خلال 12 دقيقة.. مرموش يسجل هدفين في في يونيون برلين بالدوري الألماني
نجح النجم عمر مرموش لاعب افريق نادي آينتراخت فرانكفورت، في تسجيل ثاني أهدافه في شباك نادي يونيون برلين والثاني الشخصي له باللقاء، خلال المباراة الجارية على ملعب ستاد آلتي فوريستري، ضمن مباريات الجولة العاشرة من مواجهات الدوري الألماني لكرة القدم بالموسم الحالي 2023 – 2024.
مرموش يسجل هدفين في في يونيون برلين
افتتح عمر مرموش التهديف لفريقه في الدقيقة 2 مع بداية اللقاء، وبعد مرور 12 دقيقة بالتحديد في الدقيقة 14 من نفس الشوط أضاف النجم الدولي المصري هدفه الثاني.
بهدفي مرموش في يونيون برلين وصل اللاعب إلى سادس أهدافه في الدوري الألماني في الموسم الحالي 2023 – 2024، في المباراة الثالثة على التوالي التي يسجل فيها المصري في مسابقة الدوري الألماني، والرابعة على مستوى كافة المسابقات.
ويقود عمر مرموش تشكيل آينتراخت فرانكفورت ضد يونيون برلين والذي ضم كل من:-
في حراسة المرمى: كيفين تراب.
خط الدفاع: ويليام باتشو – روبن كوش – توتا.
خط الوسط: إيريك إبيمبا – إلياس السخيري – هوجو لارسون – فيليب ماكس.
وفي الهجوم: عمر مرموش – أنسجار كناوف - فارس شايبي.