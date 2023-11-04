قطاع العقارات يقود الأسهم الأوروبية إلى أكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس

سجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية أكبر مكاسب أسبوعية له منذ مارس، مدعوما بأسهم العقارات الحساسة لأسعار الفائدة في الوقت الذي عززت فيه مؤشرات على انتهاء التشديد النقدي المعنويات.

الأسهم الأوروبية

وارتفع المؤشر ستوكس 600 فى الأسهم الأوروبية بنسبة 0.2% أمس الجمعة، مدعوما أيضا بأرباح تبعث على التفاؤل وعلامات على تباطؤ التضخم وانخفاض عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو مع زيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة في 2024. وزاد المؤشر 3.4% خلال الأسبوع.

وعززت قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي وبنوك أخرى بالإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير آمال المستثمرين في أن أسعار الفائدة بلغت بالفعل ذروتها .

وشهدت الأسهم العقارية فى أسواق الأسهم الأوروبية أكبر مكاسب أسبوعية منذ عام 2008 على الأقل مع صعودها 12.2% إذ أدى ارتفاع السندات الحكومية إلى انخفاض العوائد في أوروبا وحول العالم.

كما زاد قطاع السيارات فى الأسهم الأوروبية بنسبة 1.7% محققة مكاسب أسبوعية بلغت 6.2%، وارتفع سهم بي.إم.دبليو 2%، فيما قفز سهم فولفو للسيارات 3.7% .

وصعد سهم نيكسي بنحو الأسهم الأوروبية 6.1% بعد تقرير أفاد بأن شركة الاستثمار الخاص الأميركية سيلفرليك تدرس شراء شركة الدفع الرقمي الإيطالية.

وزاد سهم كرينج فى الأسهم الأوروبية بنحو 2.9% بعد أن رفع دويتشه بنك تصنيف المجموعة الفرنسية الفاخرة.

وكانت مجموعة خدمات الشحن إيه.بي مولر ميرسك الأسوأ أداء خلال اليوم مع تراجع سهمها 16.9%.

وهبط قطاع الطاقة فى الأسهم الأوروبية بنسبة 2.2% متتبعا انخفاض أسعار النفط مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات والتي نجمت عن التوترات في الشرق الأوسط.

وكان قطاع الطاقة هو القطاع الأوروبي الوحيد الذي أنهى الأسبوع على انخفاض.

الأسهم الأمريكية تسجل أعلى مكاسب أسبوعية في عام

الأسهم الأمريكية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية في تعاملات جلسة، يوم الجمعة، مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد بعد أن أظهرت بيانات علامات على تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة وارتفاع البطالة، مما عزز الآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد ينهي حملة التشديد النقدي.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، زيادة الوظائف غير الزراعية 150 ألف وظيفة في أكتوبر/ تشرين الأول، أي أقل بكثير من الزيادة المتوقعة البالغة 180 ألف وظيفة، ويرجع ذلك جزئيا إلى الإضرابات للعاملين في شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى في ديترويت.

وتم تعديل بيانات سبتمبر بالخفض لتظهر إتاحة 297 ألف وظيفة بدلا من 336 ألفا في السابق.

وتعد المكاسب الأسبوعية لمؤشرات وول ستريت هي الأعلى في عام.

وزاد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" فى الأسهم الأمريكية بواقع 40.38 نقطة، أو ما يعادل 0.94% إلى 4358.16 نقطة، وبلغت المكاسب الأسبوعية للمؤشر نحو 5.85%.

وربح المؤشر ناسداك المجمع فى الأسهم الأمريكية بنحو 184.09 نقطة أو 1.38% إلى 13477.23 نقطة، في حين صعد بنسبة 6.61% خلال الأسبوع.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي فى الأسهم الأمريكية بواقع 220.20 نقطة أو 0.65% إلى 34059.28 نقطة، فيما زاد بنسبة 5.07% على أساس أسبوعي.