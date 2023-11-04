خيسوس يستقر على خماسي الهلال لمواجهة مومباي الهندي

استقر المدرب البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على قائمة الخمسة محترفين التي تدخل مواجهة مومباي الهندي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

خيسوس يستقر على خماسي الهلال أمام مومباي

قرر المدرب خورخي خيسوس استبعاد اللاعب سيرجي سافيتش الذي تعرض للإصابة في الركبة خلال مواجهة الخليج الماضية، ليخرج اللاعب من قائمة مواجهة مومباي بدوري الأبطال.

وينوي جورجي جيسوس الاعتماد على الخماسي الأجنبي المكون من السنغالي كاليدو كوليبالي في قلب الدفاع والبرتغالي روبن نيفيز في وسط الملعب، بجانب الثنائي البرازيليين مالكوم فيليبي وميشائيل ديلجادو والصربي ألكساندر ميتروفيتش في خط الهجوم.

تقرر استبعاد ياسين بونو من القائمة مفضلًا الاعتماد على محمد العويس كأساسي في التشكيل، فضلًا عن غياب نيمار بسبب الربطا الصليبي الذي يعاني منه.

ويتصدر نادي الهلال السعودي الأزرق المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن نافباخورالأوزبكي صاحب المركز الثاني بالرصيد ذاته من النقاط، و4 نقاط عن نساجي الإيراني الثالث، فيما يقبع الفريق الهندي في قاع الترتيب دون نقاط