السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

برعاية انتصار السيسي

الشباب والرياضة تُطلق برنامج إعداد مدربين "TOT" نحو تنفيذ المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات

بوابة الوفد الإلكترونية

تحت رعاية إنتصار السيسي ، قرينة رئيس الجمهورية ، تُطلق وزارة الشباب والرياضة ، بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، غدًا الأحد ، فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد مدربين "TOT"  نحو تنفيذ المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات ، الذي يحمل شعار " دوّي " ، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة وبالتعاون مع منظمة اليونيسف ، وينفذ خلال الفترة من  5 لــ9 نوفمبر ،بدار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني " الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب " بالوزارة .

ويشارك في البرنامج 150 متدرب من 15 محافظة مستهدفة وهي ( شمال سيناء ، جنوب سيناء ، أسوان،  أسيوط ، القاهرة ، الإسكندرية ، الوادي الجديد ، سوهاج ، قنا ، مطروح ،كفرالشيخ ، دمياط  ، الجيزة ، القليوبية ، البحر الأحمر ) .

وتستهدف المبادرة دعم حقوق الفتاة ، إيمانًا بأن فتيات مصر هن قادة المستقبل ورائداته وأن الاستثمار فيهن هو الاستثمار في بناء مستقبل أكثر اشراقًا نحو الجمهورية الجديدة ، من خلال التعبير عن أفكارهن من خلال دوائر الحكي ، والمساواة بين الجنسين لضمان حصول الفتيات والفتيان علي فرص متساوية لتطوير مهارات التعبير عن انفسهن والمشاركة الإيجابية ، وكذا تطوير القدرات علي اتخاذ القرارات المستقبلية ، وتحفز الحوار بين الاجيال المختلفة ،والتعبير عن أنفسهن بحرية وإيصال أفكارهن ومجتمعهن .

وتتضمن تنفيذ فعاليات المبادرة بالمحافظات سالفة الذكر ، الوصول إلي 100 مبادرة مجتمعية تساعد علي تمكين الفتيات ودعم المجتمع من خلال عقد سلسلة من اللقاءات الحوارية بواقع ( 375 حوار مجتمعي ، 15حوار وطني ونادي المشاهدة " مسرح تفاعلي " ، وحوار وطني ختامي بالقاهرة في ختام البرنامج ، حيث تناقش المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات محاور ثرية نحو تمكين الفتيات ، التوافق المجتمعي ( المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف وتعزيز المشاركة ) ، وتوفير مساحات آمنه للفتيات والفتيان للمشاركة والتعبير عن تجاربهم وخبراتهم وقصصهم .
 

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