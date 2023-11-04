الشباب والرياضة تُطلق برنامج إعداد مدربين "TOT" نحو تنفيذ المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات

برعاية انتصار السيسي

تحت رعاية إنتصار السيسي ، قرينة رئيس الجمهورية ، تُطلق وزارة الشباب والرياضة ، بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، غدًا الأحد ، فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد مدربين "TOT" نحو تنفيذ المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات ، الذي يحمل شعار " دوّي " ، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة وبالتعاون مع منظمة اليونيسف ، وينفذ خلال الفترة من 5 لــ9 نوفمبر ،بدار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني " الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب " بالوزارة .

ويشارك في البرنامج 150 متدرب من 15 محافظة مستهدفة وهي ( شمال سيناء ، جنوب سيناء ، أسوان، أسيوط ، القاهرة ، الإسكندرية ، الوادي الجديد ، سوهاج ، قنا ، مطروح ،كفرالشيخ ، دمياط ، الجيزة ، القليوبية ، البحر الأحمر ) .

وتستهدف المبادرة دعم حقوق الفتاة ، إيمانًا بأن فتيات مصر هن قادة المستقبل ورائداته وأن الاستثمار فيهن هو الاستثمار في بناء مستقبل أكثر اشراقًا نحو الجمهورية الجديدة ، من خلال التعبير عن أفكارهن من خلال دوائر الحكي ، والمساواة بين الجنسين لضمان حصول الفتيات والفتيان علي فرص متساوية لتطوير مهارات التعبير عن انفسهن والمشاركة الإيجابية ، وكذا تطوير القدرات علي اتخاذ القرارات المستقبلية ، وتحفز الحوار بين الاجيال المختلفة ،والتعبير عن أنفسهن بحرية وإيصال أفكارهن ومجتمعهن .

وتتضمن تنفيذ فعاليات المبادرة بالمحافظات سالفة الذكر ، الوصول إلي 100 مبادرة مجتمعية تساعد علي تمكين الفتيات ودعم المجتمع من خلال عقد سلسلة من اللقاءات الحوارية بواقع ( 375 حوار مجتمعي ، 15حوار وطني ونادي المشاهدة " مسرح تفاعلي " ، وحوار وطني ختامي بالقاهرة في ختام البرنامج ، حيث تناقش المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات محاور ثرية نحو تمكين الفتيات ، التوافق المجتمعي ( المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف وتعزيز المشاركة ) ، وتوفير مساحات آمنه للفتيات والفتيان للمشاركة والتعبير عن تجاربهم وخبراتهم وقصصهم .

