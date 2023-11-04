جامعة القاهرة تشارك بفرق طبية على أعلى مستوى في علاج المصابين الفلسطينيين

تشارك مستشفيات جامعة القاهرة في تقديم المساعدات والإسعافات الأولية للمصابين والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وإشراف الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب، وبالتنسيق مع مستشفيات محافظة شمال سيناء (بئر العبد، والعريش).

أطباء جامعة القاهرة يشاركون في إسعافات معبر رفح

وأكد رئيس جامعة القاهرة أنه تم استدعاء عدد من الأطباء بمستشفيات قصر العيني لدخول أول فوج من سيارات الإسعاف داخل الشريط الحدودي عند معبر رفح؛ وعلى الفور تم الانتشار السريع وتم إرسالهم على مدار يومي الأربعاء والخميس 1 و 2 نوفمبر وكانوا بكامل الجاهزية للتعامل مع مثل هذه الحالات بكل تداعياتها.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن الأطباء المشاركين من تخصصات التخدير، والعظام، والجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة التجميل، والقلب والصدر، والأشعة، وذلك لعلاج المصابين وإجراء العمليات فى ظل الظروف الصعبة التى يعانى منها أشقاؤنا من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأعرب رئيس جامعة القاهرة عن ثقته فى أن تساهم هذه الخطوة فى توفير الرعاية الصحية للمصابين وتخفيف معاناتهم معربًا عن تضامن المجتمع المصري وجامعة القاهرة مع الشعب الفلسطيني فى مثل هذه الظروف وذلك فى إطار الدور المجتمعى لجامعة القاهرة ودعم دور الدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، تأكيدًا لدور مصر العربي ودعم أشقائنا فى فلسطين.

دور حاسم لطب جامعة القاهرة

وقال الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب في جامعة القاهرة، إن مشاركة أطباء قصر العيني تلعب دورا حاسماً فى تقديم المساعدات والإسعافات الأولية ومعالجة حالات الحوادث؛ نظرًا للظروف العصيبة التى تمر بها دولة فلسطين الشقيقة.

وأشار صلاح الدين إلى أنه تم إعداد جداول الانتشار السريع والطوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة لدعم المستشفيات الأخرى التي تحتاج إلى دعم خارج نطاق مستشفيات جامعة القاهرة وبالأخص مستشفيات محافظة شمال سيناء طبقا لتوجيهات رئيس الجامعة في هذا الشان لهذه الإمدادات وزيادة التخصصات المطلوبة فى هذه الفترة الحرجة.